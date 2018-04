Osterlamm und vieles mehr

Haben Sie auch in den 40 Tagen der Fastenzeit seit Aschermittwoch auf liebgewordene Angewohnheiten verzichtet? Vielleicht weniger geraucht, öfters das Auto in der Garage gelassen, Alkohol, Schokolade und andere Verlockungen gemieden? Dann haben Sie es sich wirklich verdient, an den Osterfeiertagen so richtig zu schlemmen! Ostern ist im christlichen Kirchenjahr das wichtigste Fest. Die Auferstehung Jesu wird gefeiert. Doch Ostern steht auch für Frühlingsanfang, Brauchtum und für ausgiebige Festtagsessen.

Sie wollen Ihre Osterfeiertage genießen? Nichts leichter als das! Die Gaststätten und Restaurants im Landkreis Lichtenfels haben sich darauf eingerichtet, an den Osterfeiertagen (und nicht nur dann!) Leckeres für jeden Geschmack zu bieten. Hier kann man die Feiertage genießen, sich bedienen und verwöhnen lassen und etwas Besonderes zum Ende der Fastenzeit zu sich nehmen. Jeder kann sich sein Wunschgericht aussuchen, ganz nach Geschmack und Vorliebe.



Festmahl für Alt und Jung

Die wohl traditionellste Speise zu Ostern ist das Osterlamm. Lammfleisch ist sehr bekömmlich. Und wenn das Lamm von einem Meister seines Faches zubereitet wurde, ist es ein Festmahl für Alt und Jung. Auf den Speisekarten der Gaststätten im Landkreis Lichtenfels finden Sie viele spezielle Kreationen. Aber nicht nur Osterlamm ist eine Köstlichkeit, mit denen Sie sich für die Selbstkasteiung in der Fastenzeit belohnen können. Fischfreunde freuen sich zum Beispiel über ein köstliches Lachsfilet, Fleischliebhaber kommen mit kreativen Wild-, Geflügel-, Rindfleisch- oder Schweinefleischgerichten auf ihre Kosten. Auch für Vegetarier oder Veganer wird in den Restaurants und Gaststätten einiges geboten. Salate sind immer der Renner. Sind dann Leckereien wie gegrillte Paprikaschoten oder Oliven mit dabei, ist das etwas Besonderes und sorgt für eine Geschmacksexplosion auf der Zunge. Und für die Kleinen finden sich immer die beliebten Kindergerichte - Schnitzel mit Pommes, Pommes rot/weiß, Spaghetti Bolognese, eine Pizza oder der typisch fränkische Kloß mit Soß - hungrig steht hier keiner auf.



Platz fürs Dessert lassen

Aber lassen Sie in Ihrem Magen ein wenig Platz für den krönenden Abschluss - das Dessert. Schokolade, frisches Obst, Sahne, vielleicht eine Kugel Eis dazu - gönnen Sie Ihren Geschmacksknospen die Explosion dieser Aromen! Schon Appetit bekommen? Dann vergessen Sie nicht, den Tisch im Restaurant Ihrer Wahl zeitnah zu reservieren, denn die Nachfrage an den Osterfeiertagen ist groß! Verena Bühl