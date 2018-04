Niemals ohne Paprika

Die ungarische Küche verbinden viele mit Fleisch. Ganz falsch liegen sie damit nicht. Denn tatsächlich spielen Rind, Schwein, Gans, Wild oder Schaf eine große Rolle bei vielen Gerichten. Fast noch wichtiger sind die Gewürze, vor allem Paprikapulver. "Sie sind das A und O der ungarischen Küche", sagt Sándor Nagy. Er ist Koch der Ungarischen Botschaft in Berlin. In Ungarn versteht man unter Gulasch etwas anderes als bei uns: Gulasch bezeichnet in Ungarn Gulaschsuppe, während das klassische Fleischragout dort Pörkölt heißt. Botschaftskoch Nagy dünstet für Pörkölt geräucherten Schweinespeck und Zwiebeln an. Dann gibt er süßes Paprikapulver und fein geschnittenes Beinfleisch vom Steppenrind dazu. Paprikaschoten, Tomaten und Knoblauch kommen mit in den Topf hinein. Das alles schmort bei mittlerer Hitze anderthalb Stunden auf dem Herd. Dazu serviert der Koch in Salzwasser gekochte Eiergraupen oder Nockerln.



Schweinebauch schmort im Wasserbad

Auch Adalbert Seebacher kocht regelmäßig Varianten von Pörkölt, weicht dabei allerdings gerne von der traditionellen Garmethode ab. Seebacher ist Koch und Mitglied im Verband der Jeunes Restaurateurs, einer Vereinigung junger Spitzenköche. Bei seiner Variation mit Ochsenbäckchen und Schweinebauch gart er nicht alle Zutaten gemeinsam. Der Schweinebauch schmort allein in einem Vakuumbeutel für 24 Stunden bei 64 Grad in einem Wasserbad. Die Ochsenbäckchen setzt er unter anderem mit Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Majoran, Kümmel und Zitronenschale an.



Wein und Hochprozentiges

Dass es auch ganz ohne Fleisch geht, zeigt ein Gemüseeintopf aus Spinat und Weißbrot. Das Rezept ist simpel. Eine Mehlschwitze wird mit Paprikapulver, Knoblauch und Majoran gewürzt, anschließend kommt kalte Milch dazu. Danach gibt man vorgekochten und pürierten Blattspinat hinzu, und kocht ihn fünf Minuten mit. In der Zeit weicht man Weißbrot in Milch auf und zerdrückt es. Beides wird abschließend vermengt und serviert. "Das war eine Arme-Leute-Speise", erklärt Péter Buday. Er ist Koch und Inhaber eines Catering-Unternehmens in Budapest.

Zum Essen wird Wein serviert. In Ungarn wachsen viele Rebsorten. Bekannt ist die weiße Rebsorte Furmint mit ihren Obst-Aromen. Berühmt ist der Tokajer Aszú, ein süßer Dessertwein aus der Weinanbauregion Tokaj. Nach dem Essen wird es hochprozentig: Pálinka heißt der klassische ungarische Obstbrand. Am bekanntesten ist Barackpálinka, ein Obstbrand aus Aprikosen. dpa-mag