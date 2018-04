Grillen mit Kohle: Zündende Tipps

Die Grillsaison hat begonnen: Damit die Grillparty zum Genuss wird, hat die Kohle-Manufaktur Tipps rund um das beliebteste Hobby der Deutschen zusammengestellt. Dabei wird auch dem ein oder anderen Mythos auf den Grund gegangen.



Qualität bei Lebensmitteln und Kohle

Grundlage eines genussvollen Grillvergnügens sind die verwendeten Produkte. Lebensmittel mit hoher Qualität direkt vom Metzger oder Fischhändler aus der Region oder aus dem Feinkostgeschäft steigen in der Beliebtheit. Auch unter dem Rost sollte die Qualität stimmen. Premium Grillbriketts sorgen für eine kontinuierlich hohe Hitze - und das bis zu 4,5 Stunden.

Durch ihre Beschaffenheit bleiben die Grillbriketts in ihrer Form, wodurch keine Asche auf das Grillgut gelangt.



So zündet der Grill am besten

Egal ob Holzkohle oder Grillbriketts aus Aktivkohle, zum Anzünden eignet sich am besten ein Anzündkamin. Dadurch glüht die Kohle schnell und gleichmäßig an. Holzkohle benötigt weniger Zeit, Briketts brennen dafür deutlich länger. Sobald die Kohle mit einer leichten Ascheschicht bedeckt ist, hat sie die ideale Temperatur erreicht und kann im Grill verteilt werden. Entscheidend für die Wahl der Kohlesorte und die Verteilung auf dem Grill ist die Art der Zubereitung der Speisen - direkt oder indirekt. Beim indirekten Grillen liegt das Grillgut im Gegensatz zum direkten Grillen nicht direkt über der Glut und wird dadurch keiner hohen Hitze ausgesetzt. Die Briketts werden dabei so angeordnet, dass sie am Rand des Grills liegen.

Neben der richtigen Hitzezufuhr ist Zeit der wichtigste Faktor zur Zubereitung.



Die richtige Zubereitung von Lebensmitteln

Jedes Grillgericht unterscheidet sich in seiner Zubereitung und Gar-Dauer. Würzen sollte man Fleisch, Fisch und Gemüse erst nach dem Garen auf dem Grill, da ansonsten Kräuter verbrennen können und Bitterstoffe abgeben. Beim Marinieren gilt es hitzestabile Öle mit einer geringen Anzahl gesättigter Fettsäuren zu verwenden, die hohen Temperaturen standhalten und nicht verbrennen.



Rindfleisch

Der besondere Geschmack vom Rindfleisch entfaltet sich auf dem Kohlegrill besonders gut. Bei einem saftigen Steak empfiehlt es sich, dieses 20 bis 30 Minuten vor der Zubereitung aus der Kühlung zu nehmen. Dadurch nimmt es die Außentemperatur an und kommt zur Ruhe.

Anschließend kann man das ungewürzte Fleisch bei möglichst hoher Hitze (direktes Grillen) von beiden Seiten für kurze Zeit auf den Rost legen. Wenn man das Fleisch vorher mit Öl einpinselt, ergeben sich die typischen Grillstreifen.



Fisch

Die richtige Zubereitung ist abhängig von der Auswahl des Fisches. Für das Grillen eignen sich fettreiche Fische wie Lachs, Thunfisch oder Schwertfisch. Magere Fische werden auf dem Grill schnell trocken. Fisch sollte bei niedriger Hitze langsam garen (indirektes Grillen). Damit der Fisch nicht am Rost kleben bleibt, sollte eine Grillschale oder ein Grillkorb verwendet werden. Bei ganzen Fischen kann man Kräuter und Zitrone in den Fisch legen, der dann den Geschmack annimmt.