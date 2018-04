Frisch und herb: der Moscow Mule

Er ist würzig und frisch: Beim Moscow Mule kommen Wodka, Ingwerlimonade und Limettensaft zusammen. In den 1940ern soll die Mischung aus Wodka und Ginger Beer erstmals im "Cock'n Bull Pub" in Hollywood an Gäste ausgeschenkt worden sein. Seit rund zwei Jahren ist der Cocktail in den USA wieder modern, seit etwa einem Jahr auch in Deutschland. "Der Geschmack trifft den Zeitgeist des heutigen Gaumens der Menschen", meint Gregor Dill, Barkeeper in der "Sra Bua Bar" im Berliner Hotel "Adlon Kempinski".



Feierabend einläuten

Wegen seiner Säure und der leichten Schärfe ist das sehr leichte, aber dennoch würzige Getränk auch ein idealer Aperitif. Der Wodka beschwingt, ohne den Kopf schwer werden zu lassen - sofern man ihn in Maßen genießt.

Der Moscow Mule passt eigentlich immer, meint Cocktail-Experte und Buchautor Helmut Adam.

"Das ist ein schöner Drink zum Einläuten des Feierabends, aber auch gut, wenn man in eine überfüllte Bar kommt und nicht zu lange auf einen Cocktail warten möchte", sagt er. Einen Moscow Mule kann der Barmann nämlich mit wenigen Handgriffen zubereiten.



Das Rezept für Zuhause

Dazu gehören: 1 Zentiliter frisch gepresster Limettensaft, 5 Zentiliter Wodka, 15 Zentiliter Ginger Beer (das anders, als der Name vermuten lässt, keinen Alkohol enthält) und zur Deko am Rand des Longdrinkglases eine Scheibe Salatgurke oder die Spalte einer Limette.

"Wichtig: Der Cocktail darf nur gerührt werden, nicht geschüttelt", sagt Jonas Kaiser, Bar-Manager im "Le Méridien Grand Hotel" in Nürnberg. Idealerweise wählt man einen kräftigen osteuropäischen Wodka auf Roggenbasis.

Darüber hinaus große kalte Eiswürfel - am besten ohne Loch und kein Crushed Eis, das den Cocktail schnell verwässert.

Gutes Ginger Beer sei in Deutschland noch bis vor wenigen Jahren kaum bekannt und verfügbar gewesen. "Das hat sich geändert, und heute ist das ganz klar einer der populärsten Longdrinks in den Bars", sagt Adam. Im breiten Angebot von Ingwerlimonaden müsse man etwas probieren: viel Schärfe, diverse Kohlensäurestärken oder wenig Süße - der persönliche Geschmack entscheidet.



Abwandlung: Munich Mule

Eine Variante: In München wird der Moscow Mule gerne auch als Munich Mule serviert. Dafür einfach Gin anstelle von Wodka als Basis verwenden.

Wer den Wodka gegen aromatischen braunen Rum austauscht,

erhält im Handumdrehen einen Dark 'n' Stormy, das Nationalgetränk der Bermuda-Inseln.

Wer einen ähnlichen Geschmack mit weniger Promille oder auch alkoholfrei will, kombiniert Ingwerlimonade mit viel Eis im Longdrink-Glas, dazu etwas frischen Limettensaft und eine frische Limettenspalte. "Etwas frischer Ingwer, etwas Orangenschalenabrieb und Lavendel sind eine schöne Ergänzung", sagt Cocktail-Kenner Dill. Wer es süß mag, kann auch einen Schuss Honig dazu mischen. dpa-magazin