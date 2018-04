Diese Snacks stärken unterwegs

Ob eine Fahrradtour oder eine Wanderung: Wer tagsüber unterwegs ist, muss sich stärken. In jede Tasche passen zum Beispiel gesalzene Erdnüsse, Salzstangen und Kartoffelsnacks. Und wer will, bereitet sich seinen Proviant selbst vor. In eine Brotdose passt zum Beispiel Blätterteiggebäck mit Käse überbacken. Ganz schnell und einfach zusammengestellt sind Käsewürfel und Oliven. Auch Eierkuchen, Schmalzgebäck und Frikadellen sind eine gute Wegzehrung. Ebenfalls in die Snackbox dürfen Wurstbrote mit Salami oder zum Beispiel Stücke einer Gemüsepizza.

Ein Butterbrot mit Käse - oder auch mal mit Speck, ist der einfachste Tipp von Astrid Büscher. Sie ist Ökotrophologin und hat ein Kochbuch zu Snacks und Fingerfood geschrieben. "Am allerbesten finde ich aber Studentenfutter - und zwar selbst gemacht." Büscher selbst ist gegen manche Nüsse allergisch, deshalb mischt sie sich ihr Studentenfutter aus ihren Lieblingsnüssen. "Da kann man nach Geschmack entscheiden." Es funktioniert nicht nur mit den Klassikern wie Hasel-, Erd- und Walnüssen. Auch Mandeln oder Kürbis- und Sonnenblumenkerne sind lecker und nahrhaft. Ein wichtiger Tipp der Expertin: Bei Nüssen nicht zu große Mengen kaufen, denn durch die Fette werden sie mit der Zeit ranzig. Natürlich können in das hausgemachte Studentenfutter auch Rosinen. Und Astrid Büscher gibt gern noch getrocknete Aprikosen hinzu. Getrocknete Datteln und Feigen sind dagegen zum Unterwegsessen nicht so praktisch, da sie immer etwas klebrig sind. "Man kann die Mischung einfach in einen Gefrierbeutel packen und mitnehmen. Das ist handlicher als eine Dose", sagt die Ökotrophologin.

Wem einfache Nüsse zu langweilig sind, der bringt noch etwas Würze ins Spiel: Dafür die Nussmischung in der Pfanne anrösten und schließlich eine Mischung aus Zucker, Zimt, Salz und Curry hinzugeben, empfiehlt Büscher. Wichtig ist, nur bei mittlerer Temperatur zu rösten, da das Currypulver sonst bitter wird. Ein weiterer Tipp der Expertin sind Kartoffelmuffins mit Thunfisch. Dafür mischt sie gekochte, geschälte und gewürfelte Kartoffeln mit Thunfisch aus der Dose mit einer Masse aus Eiern, Mehl, Backpulver, Senf, Kapern, Salz und Pfeffer. Zum Backen kommt alles in Muffinformen. Die pikanten Törtchen eignen sich super für die Brotbox.