4. Genusstag in Scheßlitz

Am 22. September findet in Scheßlitz der 4. Genusstag der Region Bamberg mit dem Motto "15 Jahre Regionalkampagne Stadt und Landkreis Bamberg" statt. Landrat Johannes Kalb und Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke freuen sich darüber sehr: "Aus den Anfängen mit 30 Gründungsmitgliedern ist eine Bewegung entstanden, die mittlerweile über 130 Betriebe mit über 300 Produkten aus Stadt und Landkreis Bamberg umfasst, auf die wir stolz sein dürfen."

An vielen Ständen in Scheßlitz können regionale Produkte probiert und gekauft werden. Fachvorträge, Krimilesung, musikalische und sportliche Beiträge sowie ein buntes Kinderprogramm runden den Tag ab.

Um 9 Uhr findet der Erntedankfest-Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Kilian unter der Mitwirkung vom Landfrauenchor des Bayerischen Bauernverbandes statt. Anschließend ist um 10.30 Uhr beginnen vom Kirchplatz aus der Erntedankfestzug mit Erntekrone und zahlreichen Ehrengästen. Von 10 bis 17 Uhr ist dann der Genusstag in Scheßlitz - die offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr im Festzelt.

Musikalische Umrahmung und Showeinlagen sind über den Tag verteilt. Im Festzelt und auf der Häfnermarkt-Bühne präsentieren verschiedene musikalische und sportliche Vereine ihr Können und begeistern die Gäste mit Musik und Showtanz.

Im Sitzungssaal im Rathaus finden verschiedene Vortragsreihen statt, unter anderem über Lebensmittelverschwendung, Fischkonsum, Ernährungsirrtümer oder Zucker.

Der ADFC Bamberg bietet Radlern eine Fahrradtour zum Genusstag nach Scheßlitz an. Los geht"s am 22. September um 9.30 Uhr am Gabelmann in Bamberg. Um 9.40 Uhr ist ein weiterer Treffpunkt am Landratsamt Bamberg. Der ADFC Obermain fährt um 9 Uhr vom Bahnhof in Bad Staffelstein in Richtung Scheßlitz ab.

Am Genusstag steht nur eine begrenzte Parkplatzanzahl zur Verfügung. Besucher werden daher gebeten, den Busverkehr mit den Linien 263 und 269 zu nutzen. Dieser verkehrt stündlich zwischen Bamberg und Scheßlitz mit einer Fahrzeit von ca. 25 Minuten.

"Es erwarten Sie auf dem Genusstag viele regionale Spezialitäten, aber auch ein attraktives Erlebnisangebot mit Musik, Vorträgen und einem großen Kinderprogramm. Ich wünsche allen Besuchern viel Vergnügen und einen genussvollen und unvergesslichen Tag in Scheßlitz!", so MdB Thomas Silberhorn.