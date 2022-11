Die Preise für einen Kaffeevollautomaten schwanken je nach Bedarf und Unternehmensgröße - die gängigsten Anschaffungsmodelle

für einen schwanken je nach Bedarf und Unternehmensgröße - die gängigsten Anschaffungsmodelle Glückliche Mitarbeiter & Gäste : 5 gute Gründe, warum sich ein Kaffeevollautomat für deinen Betrieb auszahlt

: 5 gute Gründe, warum sich ein Kaffeevollautomat für deinen Betrieb auszahlt Kaffeemaschine für Büro, Produktion, Einzelhandel oder Gastro: Mit Aroundoffice* bis zu 3 Angebote von geprüften Fachfirmen einholen

Bis in die frühen 90er Jahre tranken die Deutschen vor allem Filterkaffee. Seitdem durchlebte die Kaffeekultur hierzulande jedoch eine regelrechte Revolution von der „Plörre“ hin zu frisch gemahlenem Kaffee in verschiedensten Variationen. Mehr und mehr Unternehmen setzen auf professionelle Kaffeevollautomaten, denn sowohl Gäste als auch Mitarbeiter*innen wünschen sich eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten in verschiedenen Variationen. Die Anschaffung eines Kaffeevollautomaten lohnt sich deshalb vor allem für den Büro-, Produktions- und Gastronomiebereich oder Arztpraxen.

Doch welche Kaffeemaschine ist für deinen Bedarf die passende und welcher Anbieter hat die beste Preis-Leistung? Für Entscheidungen dieser Art bietet Aroundoffice* ein umfassendes Serviceangebot: Hol' dir mit wenigen Klicks vollkommen unverbindlich bis zu drei Top-Angebote von Anbietern für Kaffeevollautomaten.

Kaffeevollautomat fürs Gewerbe: Miete, Kauf oder Leasing Mit der Anschaffung eines Kaffeevollautomaten gönnst du dir und deinen Mitarbeiter*innen nicht nur den Genuss eines aromatischen Heißgetränks, sondern stärkt auch den Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft. Ein guter Kaffee bringt Menschen zusammen, dies gilt übrigens auch für die Gastronomie. Eine große Auswahl an Heißgetränken lädt zum Verweilen ein - und bringt Mehrumsatz für deinen Gastronomiebetrieb oder im Einzelhandel. Damit Mitarbeitende von diesem Benefit profitieren oder Restaurantgäste in den Genuss von Cappuccino, Espresso & Co. kommen, braucht es den passenden Kaffeevollautomat für deinen Bedarf. Mit dem kostenlosen Service von Aroundoffice* kannst du dir die Suche nach dem besten Modell sparen. Anhand deiner Angaben (wie gewünschtes Getränkesortiment oder Einsatzort) werden dir bis zu drei Anbieter vorgeschlagen, deren Angebote du vergleichen kannst. Die Angebote sind unverbindlich, es gibt also keine Pflicht, eines der Angebote anzunehmen. Auch interessant: Wasserspender für Unternehmen, für einen kühlen Kopf an heißen Tagen - hier kostenlos Anbietervergleich starten! Mit wenigen Klicks bis zu drei Angebote für Kaffeevollautomat einholen - so funktioniert's: 1. Hier klicken, um zu Aroundoffice* zu gelangen

2. Bevorzugte Geräteart wählen

3. Kurzbefragung durchlaufen (u. a. Anzahl an Automaten, Bedarf an Tassen pro Tag, Getränkesortiment, Einsatzort...)

4. Postleitzahl hinterlegen, um passende Anbieter zu lokalisieren

5. Name & Kontaktmöglichkeit hinterlegen

6. Absenden, um Angebote zu erhalten

7. Angebote vergleichen, Favoriten auswählen & Mitarbeitende und/oder Gäste glücklich machen Kaffeemaschine fürs Gewerbe: Jetzt Angebote vergleichen*