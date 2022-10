Die richtige Grundausstattung für die Küche: Welche Basics braucht man wirklich?

Checkliste Grundausstattung für die erste eigene Wohnung

Eine solide Grundausstattung

Zu einer soliden Grundausstattung gehören neben allen Basics auch nützliche Küchenhelfer wie dieses praktische Schneidebrett mit integrierten Auffangschalen*. Diese eignen sich perfekt, um darin geschnittenes Gemüse aufzufangen. Die zweite Schale kannst du für Schalenreste verwenden. Außerdem kannst du die Schalen aus Edelstahl auch direkt in den Backofen schieben und sie danach zum Spülen in den Geschirrspüler geben.

Jetzt fehlt nur noch das passende Rezept. Da kommt dieses lecker cremige Kürbis-Kartoffel-Gratin wie gerufen. Hierfür werden ein Hokkaido-Kürbis und Kartoffeln in Scheiben geschnitten und zusammen mit Semmelbröseln und würzigem Parmesan überbacken. Das Gratin ist schnell gemacht und schmeckt durch die knusprige Käse-Kruste besonders lecker.

Auch eine Rührschüssel in einer ansprechenden Größe ist unverzichtbar. Hier gibt es viele verschiedene Modelle, Größen und Farben. Wie wäre es mit dieser hübschen Schüssel im Vintage Stil*, oder eine schlichte schwarze Variante*, für alle, die es einfarbig und edel in ihrer Küche mögen?

Praktische Küchenhelfer

Neben ein paar Holzkochlöffeln ist auch ein Set aus Küchenhelfern* unerlässlich. Besonders ansprechend sehen diese aus, wenn sie an einer Hakenleiste* in der Küche hängen. Nachdem du diese ganz einfach in deiner Küche montiert hast, hast du deine Küchenhelfer immer im Blick und weiß genau, wozu du als Nächstes greifen musst.

Um die neu erworbenen Küchenutensilien direkt austesten zu können, eignet sich diese Kartoffel-Lauch-Suppe perfekt. Die leckere Suppe aus Kartoffeln und Lauch ist nicht nur schnell gemacht, sondern schmeckt auch total cremig. Und das liegt nicht nur daran, dass du sie mit einer nagelneuen Suppenkelle auslöffelst.

Backen & Dekorieren

Wer Kekse, Kuchen und Co. backen möchte, braucht passende Spritzbeutel und Spritztüllen. Diese Variante ist wieder verwendbar*, indem du den Spritzbeutel ganz einfach in die Spülmaschine stecken kannst.

Genauso wichtig ist dafür eine passende Backmatte aus Silikon*. Die kannst du nicht nur als Unterlage für Keksteig verwenden, du kannst sogar darauf backen und brauchst somit kein Backpapier mehr zu kaufen. Super praktisch und mega nachhaltig.

Leckere Rezepte für Kuchen und Gebäck findest du bei Fränkische Rezepte. Wie wäre es zum Beispiel mit einem würzigen Kürbiskuchen mit Zimtcreme? Dieser schmeckt durch den verwendeten Butternut-Kürbis super saftig und passt mit seinen leckeren Gewürzen perfekt in die kalte Jahreszeit.

