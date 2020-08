Deutsche Biervielfalt auf einen Blick

Zu Ehren des Reinheitsgebots wird in Deutschland jedes Jahr am 23. April der Tag des Bieres gefeiert. Auch auf internationaler Ebene wird dem Gerstensaft gehuldigt. Seit 2008 wird immer am ersten Freitag im August der Internationale Tag des Bieres gefeiert.

Schon von den Sumerern, die das Bierbrauen vor etwa 6000 Jahren erfunden haben, ist bekannt, dass sie nicht nur eine Biersorte herstellten. Die Babylonier definierten in ihrem "Codex Hammurapi" bereits 20 verschiedene Biersorten, außerdem die ersten Vorschriften zur Reinheit; und die alten Ägypter führten sogar eine Biersteuer ein.

Bis zum Mittelalter war Bierbrauen überwiegend Frauensache, ehe sich die Klöster um die Braukunst verdient machten. Seit dem Jahre 1516 wird in Deutschland nach dem Reinheitsgebot gebraut, das Wilhelm IV., Herzog in Bayern, erlassen hat. Demnach dürfen zur Bierherstellung nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden.

Allein in Deutschland werden aus diesen Zutaten derzeit von mehr als 1500 Braustätten rund 6000 Biere gebraut. Unterteilt werden diese in drei Biertypen (Pilsener, Dortmunder und Münchner Typ) und zwei Bierarten: unter- und obergärig. Untergärige Hefen arbeiten bei tiefen Temperaturen optimal, obergärige Hefen werden erst bei höheren Temperaturen aktiv.

Die wichtigsten Sorten

In Deutschland werden etwa 40 verschiedene Sorten Bier gebraut, die wichtigesten stellen wir hier vor: Pils ist der mit Abstand populärste Bierstil Deutschlands. Das Aromaprofil ist sehr fein und schlank. Im Vordergrund steht hier der Hopfen. Das macht es auch zu einem herben Biergenuss mit einem oftmals würzigen Kräuteraroma.

Exportbier war ursprünglich für die Ausfuhr bestimmt. Es ist deshalb mit einer Stammwürze von 12 bis 14 Prozent stärker eingebraut, herber, bitterer und hat einen höheren Alkoholgehalt. Dominiert wird das Bier von einer angenehmen Malzsüße.

Bei den hellen Lagerbieren ist der Hopfen- und Malzeindruck ausbalanciert. So ist es zurückhaltend süß, aber zugleich fruchtig-frisch. Lagerbier war ursprünglich Bier, das mehrere Monate lang im Keller gelagert wurde. Heute bezeichnet man alle untergärigen Biere als Lagerbier. Dunkle Lagerbiere zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Malzaroma mit kräftigem Körper aus.

Bockbier ist sehr kräftig und besticht durch Malzaromen mit feinen Röst-, Dörrobst- und Brotnoten. Sowohl beim hellen als auch beim dunklen Bock hält sich der Hopfen dezent im Hintergrund. Märzenbiere begeistern mit ihrer reinen, leicht süßlichen Malznote. Zugleich sind sie körperreich, süffig und karamellbetont. Beim Märzen handelt es um ein stärkeres untergäriges Lagerbier, das sich aus dem Sommerbier entwickelt hat.

Rauchbier hat in Bamberg und Umgebung bereits eine jahrhundertealte Tradition. Das Rauchbier wird mit Rauchmalz (über Feuer getrocknetem Malz) gebraut und erinnert im Geschmack an geräucherten Speck. Ein Zwickelbier wird noch vor dem Lagerprozess serviert, also quasi direkt aus dem Keller angeboten. Deshalb ist es süffig, hat wenig Kohlensäure, viele Trübstoffe und ist nicht lange haltbar.

Schwarzbier ist in seinem Aromaprofil durch starke Röstaromen geprägt. Erkennbar sind auch Kaffee- und Kakaonoten. Die Hopfenbittere versteckt sich dezent im Hintergrund.

Das obergärige Weizenbier ist kohlensäurebetont und fruchtaromatisch, mit Bananen- und Eisbonbonnuancen. Dem Kristallweizen fehlen die hefigen Noten, und beim dunklen Weizenbier erinnern die Aromen mehr an reife Früchte.

Exoten in Franken: Ebenfalls beliebt, in Franken jedoch weniger verbreitet, sind das obergärige, fruchtig-frische, eher dunkle Altbier, das ähnlich angelegte helle Kölsch, das mehr vom Hopfen und Zitrusnoten geprägt ist, und die Berliner Weisse. Diese wird durch ein fein-säuerliches Aroma getragen.