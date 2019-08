Deliveroo hört auf: Lieferando-Konkurrent verlässt Deutschland

Schon am Freitag 16. August 2019 wird Deliveroo seine Arbeit in Deutschland einstellen, berichtet tagesschau.de. Wenige Monate nach der Fusion von Lieferheld und Lieferando zieht sich das britische Unternehmen aus Deutschland zurück. Auch, wenn die Pizza selbst geholt werden muss. Wir haben die Top 10 unserer Leser, wo es in Franken die beste Pizza gibt.

Zum Video "Deliveroo hört in Deutschland auf"

Das Unternehmen teilte mit, dass es nun verstärkt andere Märkte in den Fokus nehmen möchte, weil sich der Umsatz dort verdoppelt habe. Andere europäische Länder oder die Asien-Pazifik-Region stehen nun im Mittelpunkt von Deliveroo.

Deliveroo: Was geschieht mit Mitarbeitern?

Für die Fahrer und Restaurants habe Deliveroo "angemessene" Vergütungs- und Kulanzpakete entwickelt, heißt es ohne nähere Details. Guthaben von Kundenkonten würden zurückerstattet werden, meldet tagesschau.de. Der Lieferdienst arbeitete nach Information von food-service.de mit mehr als 1.000 Fahrern, die jährlich vier Millionen Menschen belieferten.

Der Markt der Essenslieferdienste in Deutschland ist von dem Konkurrent Takeaway.com aus den Niederlanden dominiert. Sie fügten im Frühjahr die Marke Lieferando hinzu. Nach dieser Übernahme gehören auch Lieferheld, Pizza.de und Foodora zum niederländischen Unternehmen, wie tagesschau.de berichtet.