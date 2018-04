Das Reinheits- und Natürlichkeitsgebot

Das, was in vielen Ländern aktuell als großer Trend vermarktet wird, ist in Oberfranken eigentlich eine Selbstverständlichkeit, über die man ansonsten nicht groß sprechen würde. Angesichts der Dichte an kleinen und Kleinstbrauereien im Regierungsbezirk, die jede für sich ihre eigenen Spezialitäten nach alten Hausrezepten braut, sind handwerklich hergestellte Biere - die so genannten Craft-Biere - nichts Besonderes. Doch natürlich kommt der große Hype, der derzeit um die Craft-Biere gemacht wird, auch den oberfränkischen Brauern entgegen.

Entstanden ist der Trend bereits in den 70er Jahren in den USA, als sich dort immer mehr Hobbybrauer der Herstellung ihres eigenen Bieres widmeten. Auf diesen Zug sprangen vor einigen Jahren Gerstensaft-Freunde in Großbritannien auf, was zur Folge hatte, dass es 2015 auf der britischen Insel erstmals mehr Brauereien gab als in Deutschland.

Stark unterstützt wurde diese Entwicklung durch den Interessenverband "Campaign For Real Ale" (kurz CAMRA), der es sich anfangs zur Aufgabe gemacht hatte, gegen den zunehmenden Qualitätsverlust britischer Biere durch hochindustrialisierte Herstellungs- und Verkaufstechniken anzukämpfen und wieder mehr die traditionell gebrauten und gezapften Biere sowie die altherbrachte Pub-Kultur in das Bewusstsein der Bevölkerung rücken wollte. Die breit angelegten Werbekampagnen waren und sind noch heute sehr erfolgreich. Mittlerweile zählt der Interessenverband CAMRA rund 150.000 Mitglieder. Auch wenn in Deutschland ein Craft-Bier-Trend ausgemacht werden kann, so gibt es hierzulande keine klare bzw. präzise Definition. Viele kleine und Kleinstbrauereien verweisen darauf, dass sie schon immer handwerklich gebrautes Bier hergestellt haben.

Traditionell sind in Deutschland ohnehin konzernunabhängige Brauereien, wie etwa Gasthof- oder Genossenschafts-Brauereien, weiterverbreitet als in den anderen Erdteilen. Hierzulande gilt, dass bei einer Jahreserzeugung von weniger als 200.000 Hektolitern Bier Brauereien eine geringere Biersteuer zahlen müssen als Großbrauereien. Rund 95 Prozent der Brauereien in Deutschland brauen jährlich weniger als 200.000 Hektoliter!

Um offizieller Craft-Bier-Anbieter in Deutschland zu sein, reicht es nicht, ein einzelnes Craft-Bier im Angebot zu haben. Vielmehr muss die gesamte Philosophie der Brauerei entsprechend ausgerichtet sein. Darüber wacht der Anfang 2017 gegründete Verband Deutscher Kreativbrauer e.V., der klare Richtlinien vorgibt. Demnach ist jeder, der in Deutschland Craft-Bier brauen und auch verkaufen möchte, an das "Vorläufige Biergesetz" (VorlBierG) von 1993 gebunden, besser bekannt auch als "deutsches Reinheitsgebot".

Allerdings erlaubt das "VorlBierG" mehr als man denkt, wie die Zugabe von Zucker, Konzentraten und chemischen Filterstoffen, was vor allem die Braukonzerne großzügig ausnutzen. Kleine handwerkliche Brauereien hingegen, die natürliche Zutaten wie Maronen oder frische Beeren einsetzen möchten, dürfen ihren Gerstensaft in Deutschland ohne Sondergenehmigung nicht als Bier verkaufen.

Dieser Widerspruch hat dazu geführt, dass die Deutschen Kreativbrauer mit dem "Natürlichkeitsgebot" einen eigenen Qualitätsstandard festgelegt haben, mit dem versucht wird, deutschlandweit eine einheitliche Regelung einzuführen, die Brauern in allen Bundesländern gleichermaßen das Brauen mit natürlichen, für den menschlichen Verzehr zugelassenen, Zutaten erlaubt.

Nach dem Willen der Deutschen Kreativbrauer müssen deutsche Craft-Bier-Produzenten auf vorproduzierte Extrakte verzichten und stattdessen qualitativ hochwertige, echte Rohstoffe einsetzen. Damit ein Bier das offizielle Qualitätssiegel "Gebraut nach dem Natürlichkeitsgebot" tragen darf, muss es folgenden Kriterien entsprechen:



Brauwasser: Das Brauwasser, das für die Herstellung verwendet wird, muss der regionalen Trinkwasserverordnung entsprechen.



Malz: Es dürfen nur Standardmalze verarbeitet werden. Malzextrakte sind nicht zugelassen. Das gilt auch für Röstmalzextrakt, der oft zur Färbung eingesetzt wird.



Hopfen: Hopfen darf lediglich in Naturform als Dolden oder in Form von Pellets P90 oder P45 verwendet werden. Hopfenextrakte sind nicht erlaubt.

Hefe: Es dürfen sowohl flüssige, als auch Trockenhefen verwendet werden. Allerdings darf die Hefe keine Zusatzstoffe enthalten.



Sonstige Zutaten und Rohstoffe: Es darf mit allen natürlichen Rohstoffen, die in ihrer Beschaffenheit für den menschlichen Verzehr geeignet sind, gebraut werden. Die verwendeten Rohstoffe dürfen jedoch nicht genverändert sein. Farbstoffe, Konzentrate sowie künstliche Zusatzstoffe sind grundsätzlich nicht erlaubt. Jürgen Valentin