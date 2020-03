Coronavirus: Wie sie jetzt ihre Lebensmittel haltbar machen können

Es gibt viele Methoden und Varianten wie Sie immer Lebensmittel Zuhause haben können, ohne vorher große Hamsterkäufe zu tätigen. Diese stehen bei vielen Verbrauchern wegen der momentanen Lage auf der Tagesordnung. Hier sind ein Tipps, wie Sie vorher schon Vorsorgen können.

Die allbekannte Methode: das Einfrieren. Neben Brot oder so manchem Obst können Sie auch Ihre frischgekauften Eier einfrieren. Einfach die Eier aufschlagen und in eine Eiswürfelform mit etwas Öl und Salz geben. Ebenso kann die ungeöffnete Milchtüte in das Gefrierfach gesteckt werden.

So verderben Obstsorten nicht so schnell

Bei einer Ananas würde durch das Einfrieren der Geschmack schneller verloren gehen. Aber auch diese können Sie etwas haltbarer machen. Schneiden Sie einfach die Krone ab und stellen Sie die Frucht auf den Kopf. So bleibt das Aroma länger erhalten und die Frucht frisch.

Wenn sie keine braunen Bananen mögen, können Sie einfach etwas Alu- oder Klarsichtfolie um den Stil der Bananen wickeln. Damit sollte sich der Reifeprozess verlangsamen. Ist die Tiefkühltruhe aber schon zu voll? Dann eignet sich konservieren.

Konservieren ist für viele Lebensmittel geschmacksschonender. Konservieren funktioniert jedoch nur wie folgt: Es gibt drei bekannte Techniken.

1. Lebensmittel einkochen

Diese Methode eignet sich ideal für Obst oder Gemüse aber auch insbesondere für bereits zubereitet Gerichte. Das Obst und Gemüse sollte keine Flecken oder Dellen aufweisen. Um die Lebensmittel haltbar zu machen, müssen diese in saubere Gläser ohne Rückstände geschichtet werden. Anschließend ist eine Erhitzung des gefüllten Glases notwendig, um einen Überdruck herzustellen. Dieser Überdruck verwandelt sich beim Abkühlen des Glases zu einem Vakuum. Werden diese Schritt eingehalten, ist es möglich, die Lebensmittel über mehrere Jahre zu konservieren und bei Bedarf "frisch" zu servieren.

So geht Tomaten einkochen ganz einfach.

Ist das Glas luftdicht verschlossen wird der Inhalt vor möglichen Keimen geschützt: So werden Mikroorganismen abgetötet. Leider gehen bei dieser Methode viele Nährstoffe und Vitamine der Lebensmittel verloren. Falls Sie diese erhalten möchten, sollten Sie die Gläser nur kurz bei 60 bis 90 Grad erhitzen ("pasteurisieren"). Diese Variante hat allerdings zum Nachteil, dass die Dauer der Haltbarkeit sinkt.

2. Lebensmittel einlegen

Eine zweite Variante, um Lebensmittel haltbarer zu machen, ist sie einzulegen: Lebensmittel wie Früchte, Kräuter oder Gemüsearten, wie Bohnen, Karotten, Gurken, Blumenkohl, Zwiebeln, Paprika, Kürbis werden im Normalfall in Essig,Öl oder Alkohol gelegt. Die Lebensmittel sollten wie bei allen anderen Methoden immer frei von Druckstellen oder Verfärbungen sein. Tipp für alle Gurken-Fans: Die Gurken einige Stunden vor dem Einlegen mit Salz bestreuen. Das macht sie noch haltbarer.

So kochen Sie ganz einfach Rote Beete ein.

Einlegen mit Essig: Für ein Kilogramm Gemüse brauchen Sie einen halben Liter fünfprozentigen Essig und einen viertel bis halben Liter Wasser. An dieser Stelle sind Gewürze zu empfehlen, die den Geschmack intensivieren. Beispielsweise eignen sich Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Senfsamen oder Koriandersamen. Nach dem optionalen Hinzufügen der Gewürze wird das Gemisch aufgekocht und über das Gemüse im Einmachglas gegossen. Alles sollte mit dem Sud ein bis zwei Zentimeter bedeckt werden. Erst nach dem gründlichem verschließen und nach circa sechs Wochen durchziehen, kann das Eingelegte gegessen werden.

Einlegen mit Öl: In Öl kann man ebenso prima einlegen, denn die Lebensmittel halten mit dieser Methode etwa drei bis vier Monate. Die geschmacksneutralste Variante ist dabei Rapsöl. Zum Einlegen eignen sich insbesondere Gemüsesorten wie Paprika, Auberginen, Pilze oder Artischocken. Aber auch Schafs- oder Frischkäse eignen sich. Durch frisch getrocknete Kräuter oder Pfeffer kann das Ganze entsprechend verfeinert werden. Dabei ist erneut von Bedeutung, sehr saubere Schraubgläser und dellenfreie Lebensmittel zu verwenden. Die Vorgehensweise ist in diesem Fall etwas anders: Abwechselnd wird Öl und das Eingelegte in das Glas gegeben. So werden Luftbläschen vermieden. Hier sollte auch alles ein bis zwei Zentimeter mit Öl bedeckt sein. Nun sollte das Glas luftdicht verschlossen und kühl sowie dunkel gelagert werden.

3. Lebensmittel trocknen

Eine sehr alte und bekannte Konservierungsmethode ist das Trocknen. Viele kennen zum Beispiel das Trocknen von Fleisch - dem sogenanntem "Beef Jerky". Doch auch Obst, Gemüse, Kräuter und Fisch lassen sich trocken. Die das Lebensmittel umgebende Luft entzieht die Feuchtigkeit und somit kann schwerer Schimmel entstehen. Die wohl populärste und einfachste Variante des Trocknens ist das Dörren.

Zum Video "#Lifehack: Einmachglas einfach öffnen - mit dem Klebeband"

Dörren funktioniert durch spezielle Maschinen: Diese entziehen die Feuchtigkeit, wobei dem Lebensmittel Mikroorganismen und Enzyme verloren gehen. Diese sind für das Verderben der Produkte verantwortlich. Diese Methode geht sehr schnell und ist effektiv.

Aber auch Lufttrockenen ist eine Variante des Trocknens: In Deutschland ist diese Möglichkeit zwar wesentlich ungängiger, funktioniert aber dennoch: Es dauert allerdings länger. Aber an einem sonnigen, luftigen und trockenen Ort stehen die Chanchen für einen Erfolg gut. Das Ergebnis stimmt, falls das Obst oder Gemüse sich ledrig anfühlt.