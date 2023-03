Bunt gefärbte Eier im Supermarkt kaufen - warum du das lieber nicht machen solltest

Ostern ist ein Fest mit langer Tradition in Deutschland. Gerne kochen und backen die Menschen die leckersten Gerichte zu Ostern. Ebenso gehört das Osternest und der Schokohase dazu. Und kaum wegzudenken sind die bunten Eier. Doch Vorsicht: Nicht immer ist für Verbraucher*innen im Supermarkt und Discounter klar, wo die Eier herkommen.

Unter anderem die Verbraucherzentrale (VZ) Bremen hat bereits vor Jahren einen Bericht dazu verfasst. Das große Problem bei bunten Eiern liegt demnach in der Kennzeichnung. Häufig fehlt der Erzeuger-Code, den man von "klassischen Ei" kennt. Doch warum ist das so? Und was für Bedenken bestehen noch?

Bunte Eier stammen meist aus Käfighaltung

VZ-Ernährungsexpertin Verena Buffy erklärt: "Bei gefärbten, verzehrfertigen Eiern aus dem Handel müssen dagegen lediglich das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und die Farbstoffe, die zum Färben der Eier verwendet wurden, auf der Verpackung gekennzeichnet sein."

Angaben zur Legehennenhaltung sind damit nur freiwillig. Buffy: "Werden gefärbte Eier lose – also ohne Umverpackung – angeboten, erfährt man nicht einmal das MHD." Bei gefärbten Eiern ohne Haltungskennzeichnung ist, so schreibt es die Verbraucherzentrale Bremen, davon auszugehen, dass diese vermutlich eher aus Käfighaltung stammen.

Was sagt der Code auf Eiern grundsätzlich aus: Eine "0" am Anfang des Codes bedeutet, dass das Ei aus ökologischer Erzeugung stammt. Eine "1" bedeutet Freilandhaltung, "2" steht für Bodenhaltung und "3" für Käfighaltung. Nach der Zahl folgt das Länderkürzel des Herkunftslandes. Die letzten Ziffern kennzeichnen Bundesland sowie Betriebs- und Stallnummer. Wer auf Herkunft und Haltebedingungen achtet, sollte also lieber ungefärbte Bio-Eier kaufen und sie daheim färben.

Vergast oder geschreddert: Das traurige Schicksal männlicher Küken

Doch auch auf diese Weise besteht unter Umständen noch das Problem, dass die männlichen Küken in den Legebetrieben sofort getötet werden. Da sie weder Eier legen, noch besonders viel Fleisch haben, werden sie direkt nach dem Schlüpfen vergast oder geschreddert. Bei den Hühnern der Bruderhahn Initiative Deutschland zum Beispiel dürfen auch die Brüder der Hennen weiterleben. Dort steht das Tierwohl im Vordergrund. Auch die Initiative zeichnet ihre Eier mit einem eigenen Siegel aus.