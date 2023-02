Deutschland vor 29 Minuten

Kalorientabelle

Pils, Weizen, Bockbier und Co.: Wie viele Kalorien hat eigentlich ein Glas Bier?

Ob zur Brotzeit, zum Feierabend oder in Gesellschaft mit Freunden: Bier wird in Deutschland besonders gerne getrunken. Allerdings gilt es als "Dickmacher". Nicht umsonst gibt es den "Bierbauch". Doch wie viel Kalorien hat ein Glas Bier überhaupt? Das kommt auf die Sorte an.