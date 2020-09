Bier ist das meist konsumierte alkoholische Getränk und zählt zu den beliebtesten Getränken der Deutschen: Durchschnittlich trinkt jeder Bundesbürger 99,7 Liter im Jahr. Was einige nicht wissen - Bier werden viele positive Eigenschaften zugesprochen. So soll es zum einen Nierensteinen, Herzinfarkten und Schlaganfällen vorbeugen. Zum anderen soll es beruhigend wirken und das Einschlafen erleichtern.

Bei einem maßvollen Konsum stimmt das auch. Als akzeptable Menge Alkohol nennt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. 10 Gramm Alkohol pro Tag für gesunde Frauen und 20 Gramm pro Tag für gesunde Männer. 20 Gramm entspricht etwa einem halben Liter Bier. Exzessiver Bierkonsum kann jedoch erhebliche negative Folgen für den Körper haben und Krankheiten wie Krebs oder Leberentzündungen begünstigen. Bier ist also nur gut für den Körper, wenn man es gewissenhaft und maßvoll trinkt!

Bier kann verschiedenen Erkrankungen vorbeugen

1. Bier erhöht die Knochendichte: Bier kann laut US-Forschern Knochenschwund vorbeugen. Ihr Fazit lautet: Bier, das mit viel Hopfen und viel gemalzter Gerste hergestellt wird, enthält den größten Anteil eines knochenstärkenden Minerals, so die Ergebnisse des "Journal of the Science of Food and Agriculture“. Gemäßigter Bierkonsum kann sogar Osteoporose entgegenwirken.

Mehr zum Thema Bier und Gesundheit: Jeden Tag ein Bier: Wie gefährlich ist das Ritual zum Feierabend?

2. Bier senkt das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung: Verschiedenste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass ein geringer bis moderater Alkoholkonsum von 10 bis 25 Gramm pro Tag, was ein bis zwei Gläsern Bier von 0,3 Litern entspricht, einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-Risiko hat. Eine Studie stellte fest, dass bei moderatem Biergenuss das Herzinfarkt-Risiko um 30 Prozent sinkt. Sowohl bei häufigem Bierkonsum als auch bei völligem Verzicht auf Bier liegt das Risiko demnach höher. Laut dem Deutschen Ärzteblatt erfolgt die kardioprotektive Wirkung offenbar durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster Mechanismen wie Erhöhung des HDL-Cholesterinspiegels oder eine verminderte Neigung zur Thrombosebildung, aber auch durch Effekte zum Beispiel auf die Stressempfindung und Stresskontrolle.

3. Bier wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus: Bei einer Studie der Universität von Pennsylvania stellte sich heraus, dass bei denen, die regelmäßig moderate Mengen an Alkohol zu sich nahmen, die Cholesterin-Werte besser waren, als bei solchen, die überhaupt keinen Alkohol zu sich nahmen. Besonders Bier trägt dazu bei, den Anteil des gesunden HDL-Cholesterins im Körper zu erhöhen, beziehungsweise den Abbau zu verlangsamen. Dadurch schützt es vor Herzinfarkt und Schlaganfall.

Ist Bier trinken gesund? Nur maßvoller Konsum wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus

4. Bier senkt das Risiko für Diabetes: Wer an drei bis vier Tagen pro Woche Alkohol trinkt, besitzt laut einer Studie des Statens Institut for Folkesundhet ein geringeres Diabetesrisiko. Mäßiger Alkoholkonsum könnte laut der Studie vor der Entwicklung eines Typ 2-Diabetes schützen. Laut der Studie erkrankten Männer die 14 alkoholische Getränke und Frauen die 9 alkoholische Getränke pro Woche konsumierten, am seltensten an der Stoffwechselstörung. Menschen mit bestehendem Typ 2-Diabetes wird hingegen eher abgeraten übermäßig Alkohol zu konsumieren. Alkohol kann die Freisetzung von Glukose aus der Leber hemmen, was bei Diabetikern eine Hypoglykämie provozieren kann.

5. Bier kann helfen, Nierensteine auszuspülen: Diese Annahme ist weit verbreitet. Sicher ist, dass Alkohol und vor allem Bier wassertreibend wirkt. Diese harntreibende Wirkung des Biers führt dazu, dass die Nieren gut durchgespült werden und das wiederum führt dazu, dass mögliche Steine ausgespült werden könnten. Das Problem dabei: Alkohol trocknet den Körper nach dieser Überflutung aus und der Urin dickt ein, was zu größeren Steinen führen kann. Wesentlich empfehlenswerter ist alkoholfreies Bier. Es ist isotonisch, hat die positiven Wirkungen von Bier, aber ohne die schädlichen Wirkungen des Alkohols.

6. Bier schützt vor Demenz: Forscher fanden in einer Studie heraus, dass Menschen, die jahrzehntelang keinen Alkohol tranken, ein deutlich höheres Risiko haben, im Alter an Demenz zu erkranken, als moderate Trinker. Die Wahrscheinlichkeit, als Abstinenzler an Alzheimer oder anderen Demenz Formen zu erkranken, ist statistisch gesehen höher, als bei maßvollen Trinkern. Alkoholmissbrauch hingegen erhöht das Risiko, an Demenz zu erkranken stark.

Das könnte Sie auch interessieren: Haltbarkeit abgelaufen: Kann Bier eigentlich schlecht werden?