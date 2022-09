Bamberg vor 32 Minuten

Bockbierzeit

Bockbieranstiche in Bamberg: Termine und Brauereien auf einen Blick

Über 70 Brauereien gibt es in Bamberg und Umgebung - weltweiter Spitzenwert in diesem Bereich. Traditionsgemäß veranstalten einige der Brauereien auch in diesem Jahr wieder einen Bockbieranstich. Alle Termine und wichtigen Angaben zum Bockbieranstich 2022 in Bamberg findest du in diesem Artikel.