Bockbieranstiche 2019: Alle Termine und Brauereien in Bamberg und im Umland

Bierfans aufgepasst: Ende September startet die Bockbierzeit in Franken. Die Bockbieranstiche stehen für gefüllte Wirtshäuser und ausgelassene Stimmung. Sie haben in Bamberg und Umgebung lange Tradition. Beim Anstich wird das erste Fass des Bieres feierlich angestochen.

Bockbiere zählen zu den Starkbieren. Sie haben einen sehr hohen Alkoholgehalt von 6,5 bis 7,5 Prozent. Die Höhe des Alkoholgehalts ist dabei abhängig vom Stammwürze. Die Stammwürze ist der Anteil aller Inhaltsstoffe, die sich vor Gärung in der Würze lösen.

Wer solch einen Bockbieranstich miterleben will, für den haben wir alle Termine und Adressen der diesjährigen Anstiche zusammengefasst.

Termine der Bockbieranstiche in der Stadt Bamberg

Brauerei Klosterbräu:

Datum: 18. Oktober 2019

Uhrzeit: 17-23 Uhr

Wo: Obere Mühlbrücke 1 - 3, 96049 Bamberg

Brauerei Schlenkerla:

Datum: 10. Oktober 2019

Uhrzeit: 16 - 22:30 Uhr

Wo: Dominikanerstraße 6, 96049 Bamberg

Mahrs-Bräu:

Datum: 11. Oktober 2019 - 10. November 2019

Uhrzeit: circa 17 - 22 Uhr

Wo: Wunderburg 10, 96050 Bamberg

Brauerei Fässla:

Datum: 24. Oktober 2019

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Obere Königsstraße 19 - 21, 96052 Bamberg

Bockbieranstich im Bootshaus im Hain:

Datum: 25. Oktober 2019

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Im Bootshaus im Hain, Mühlwörth 18A, 96047 Bamberg

Brauerei Hübner (Steinfeld) im Stilbruch:

Datum: 31. Oktober 2019

Uhrzeit: 17:30 - 23 Uhr

Wo: Gaststätte Stilbruch, Obere Sandstraße 18, 96049 Bamberg

Brauerei Keesmann:

Datum: 4. Oktober 2019

Uhrzeit: 16 - 23:30 Uhr

Wo: Wunderburg 5, 96050 Bamberg

Brauerei Greifenklau:

Datum: 21. November 2019

Uhrzeit: 16:30 - 23 Uhr

Wo: Laurenziplatz 20, 96049 Bamberg

Brauerei Ambräusianum:

Datum: noch keine genauen Angaben bekannt

Uhrzeit: /

Wo: Dominikanerstraße 10, 96049 Bamberg

Weißbierhaus Bamberg:

Datum: 26. Oktober 2019

Uhrzeit: /

Wo: Obere Königsstraße 38, 96052 Bamberg

Brauerei Kaiserdom:

Datum: 18. Oktober 2019

Uhrzeit: 18 - 23 Uhr

Wo: Breitenäckerstraße 9, 96049 Bamberg

Brauerei Spezial:

Datum: Bei Bekanntgabe im Kalender ersichtlich

Uhrzeit: /

Wo: Obere Königsstraße 10, 96053 Bamberg