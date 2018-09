Laster verliert Ladung: Bier verteilt sich auf A9 bei Bad Berneck

Einen Großteil seiner Ladung, die aus 1240 Kästen Bier bestand, verteilte ein 41-Jähriger am Freitagmorgen auf der A9, wie die Polizei Bayreuth mitteilte. Der Fahrer fuhr mit seinem Sattelzug an der Einfahrt Bad Berneck/Himmelkron auf die Autobahn in Richtung Berlin ein. Im Kurvenbereich gerieten die völlig ungesicherten Bierkästen auf der Ladefläche ins Rutschen, durchbrachen das linke Schiebeverdeck und verteilten sich auf allen drei Fahrstreifen.Drei nachfolgende Fahrzeuge konnten den Scherben nicht mehr ausweichen und wurden leicht beschädigt. Alle Fahrer blieben unverletzt, der Gesamtschaden beträgt etwa 60.000 Euro. Mehrere Feuerwehren aus dem Raum Himmelkron und das THW aus Kulmbach und Bayreuth reinigten die Fahrbahn und sicherten die Unfallstelle ab.Bis der beschädigte Auflieger geborgen werden konnte, musste die Autobahn mehrmals komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von bis zu fünf Kilometern in Richtung Norden. Der Lkw-Fahrer musste noch vor Ort ein Bußgeld bezahlen.