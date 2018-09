Sangesfreudige Starkbierfreunde

Einen Höhepunkt zum Auftakt der Bockbiersaison in der Biergemeinde Hallerndorf erlebten die Starkbier-Liebhaber in der Brauerei Rittmayer in Hallerndorf. Braumeister Georg Rittmayer startete mit einem dreifachen Bockbieranstich in die "fünfte Jahreszeit". Direkt am Erzeugungsort bot er drei Starkbiere an: ein helles und einen dunkles Bockbier und einen dunklen Weizendoppelbock.



Die Gäste ließen es sich bei Livemusik mit der "Connie Erhardt Combo" schmecken. Die Bierkultur kam dabei nicht zu kurz. Georg Rittmayer erklärte den Herstellungsprozess und die besonderen Noten der verschiedenen Bockbiere. Zum Fachsimpeln mit seinen Brauereikollegen war auch genügend Zeit - zwei Braumeister aus der Region, Franz Roppelt aus Stiebarlimbach und Mike Schmitt Nikl-Bräu aus Pretzfeld, waren gekommen, um die Biere des Kollegen zu testen. Neben einer Delegation aus Taiwan begrüßte der Hausherr auch die Hallerndorfer Bierkönigin Laura Schad und Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG). Nach einem spontanen Gastauftritt des Sängers der Leutenbacher Musikanten, Markus Geck, ließ sich auch Braumeister Georg Rittmayer gemeinsam mit der Bierkönigin zu einer Sangeseinlege hinreißen. Der Song von dem deutschen Hip-Hop-Duo 257ers "Ich und mein Holz" wurde kurzerhand in "Ich und mein Bier" umgetextet.