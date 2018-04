Älteste Brauerei doch nicht in Breitengüßbach

Gut möglich, dass in Breitengüßbach schon vor mehr als 1000 Jahren Bier getrunken und auch gebraut wurde. Schließlich wird der Ort "Gusibah" bereits in einer 1200 Jahre alte Urkunde erwähnt. Dass aber eine gut erhaltene Braustätte samt gefüllter Fässer aus jener Zeit bei Bauarbeiten an der Bahntrasse entdeckt wurde, da war wohl der Durst der Vater des Gedankens.



Natürlich war es ein Aprilscherz. Und die infranken.de-Leser haben sich auch keinen Bären bzw. kein Bier aufbinden lassen. Zum angekündigten, aber logischerweise ausgefallenen Fassanstich 12 Uhr mittags auf der Giechburg gab es denn auch nur bei den Skulpturen vor dem Bergfried lange Gesichter.



Vielleicht lag es aber auch am eiskalten Wind, oder an der Aussicht, ein 1000 Jahre altes Bier ausgeschenkt zu bekommen, dass am gestrigen 1. April kein Bierliebhaber den Weg hoch zur Burg fand. Die gute Nachricht - und das ist kein Aprilscherz: Das neue Landkreisbier "Jubelbock" wurde nicht weggeschüttet und soll noch in diesem Monat frisch aus dem Zapfhahn kommen.