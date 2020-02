Besser nicht Aufwärmen! Diese Lebensmittel können sonst giftig werden

Übriggebliebendes Essen ist praktisch. Anstatt frisch zu kochen, können Reste im Alltagsstress einfach nochmal aufgewärmt werden. Auch das sogenannte Meal Prepping, also das Vorkochen von Mahlzeiten, ist derzeit voll im Trend. Doch aufgepasst: Nicht alle Lebensmittel eignen sich dafür. Die folgenden Lebensmittel sollten Sie besser direkt verzehren, da sie bei erneutem Aufwärmen gefährlich werden könnten.

Spinat & Co

Blattgemüse wie Spinat enthält Nitrat. Das ist von Natur aus nicht gesundheitsschädlich. Bei hohen Temperaturen oder langer Lagerung kann sich das harmlose Nitrat allerdings in giftiges Nirit wandeln und Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auslösen. Gleiches gilt für Grünkohl, Rucola, Zwiebeln, Sellerie und Rote Beete. In Kombination mit Abbauprodukten von Eiweiß können sich sogar krebserregende Nitrosamine bilden.