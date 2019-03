130 Jahre Frischmarkt Sponsel

Unmittelbar am Ortseingang Heiligenstadt steht er, der Frischmarkt Sponsel - keine 20 Minuten von Bamberg entfernt. Das erste, das beim Betreten des Naturkost Fachgeschäftes auffällt, ist dieser köstliche Duft. Der Duft nach Bauernbrot, nach saftigem Obst und frischem Gemüse. Dieser Frischmarkt, geleitet von Karl-Hans Sponsel und Monika Hohe-Sponsel, lebt Nachhaltigkeit und Achtsamkeit mit Lebensmitteln und der Umwelt. "Jeden Morgen überprüfen wir das Obst und Gemüse auf frische Qualität", so Monika Hohe-Sponsel. Und auch sonst merkt man diese Nachhaltigkeit an jeder Ecke im Markt: Beim Obst und Gemüse wird keine Plastikverpackung genutzt, bei der Brotabteilung verkaufen sie in einem separaten Korb Brötchen und Gebäck vom Vortag zum halben Preis, denn weggeworfen wird nichts. "Mangelhaftes Obst oder Gemüse und Brot geben wir an Kleintierhaltern aus der Umgebung, die es an ihre Tiere verfüttern können", erklärt Karl-Hans Sponsel, der Inhaber. Hier findet man alles.

Achtsamkeit, weil es das wert ist!

Die Firma wurde 1886 gegründet - Urgroßvater Georg Sponsel hatte in Muggendorf ein Fuhrunternehmen mit einer Zweispanner-Pferdekutsche, 1888 kam der Handel mit Kolonialwaren und Spezereienhandlung dazu. Der Sohn Hans Sponsel hat nach dem Tod seines Vaters 1928 die Firma übernommen und hat neben dem Handel auch Tourismusfahrten bis in die benachbarten Orte angeboten. 1960 übernahm die dritte Generation Herta Sponsel das Unternehmen - aus dem Kolonial- und Spezereienhandel wurde ein Lebensmittelgeschäft mit Bedienung. 1986 erfolgte die Übergabe an die vierte Generation. Karl-Hans Sponsel hat das Geschäft mit neuem Sortiment und den Handel mit regionalen Anbietern intensiviert. 1999 wurde das Lebensmittelgeschäft in Muggendorf modernisiert - 4000 Produkte auf ca. 200 Quadratmetern Fläche, frische Produkte aus der Region. 2008 eröffnete Karl-Hans Sponsel ein Lebensmittelgeschäft zusätzlich in Heiligenstadt. Er sah darin eine gute Chance weiterhin mit seinem Firmenkonzept zu bestehen. Der Laden bietet reichlich Platz für 8000 verschiedene Produkte auf ca. 500 Quadratmetern Fläche mit vielen Parkplätzen vor dem Geschäft. Leider musste 2010 der Laden in Muggendorf wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit geschlossen werden.

Die Familie Sponsel arbeitet mit Pionieren, Kleinfirmen, Klein-Bauern und -Gärtnern und mittelständigen Familienbetrieben fair im Handel zusammen und wirtschaftet eigenständig, solide und ehrlich. Das Sortiment ist umgestellt auf 75 Prozent echte zertifizierte BIO Lebensmittel, 25 Prozent bleiben vorerst regional konventionell. Sie fahren selbst zu ihren Zulieferern raus und holen frisches Gemüse und frische Backwaren ab. Sie verzichten so gut es geht auf lange Anfahrtswege - diverse Obst- und Gemüse gibt es nur saisonal.

Die Achtsamkeit mit den Lebensmitteln lebt das Unternehmen nicht nur, sie wollen es auch an ihre Kunden weitergeben. "Wir arbeiten jetzt mit einer Ernährungsberaterin zusammen - sie kommt jeden Freitag und berät unsere Kunden, wie man sich gesund ernähren kann", erklärt Monika Hohe-Sponsel. Sie laden auch Schulklassen zu sich ein, damit die Kinder lernen können, was gesunde Ernährung bedeutet. "Wir bauen gerade an einer Kochschule in unserem Markt. Unsere Kunden sollen so direkt vor Ort erleben können, wie man gesund und einfach kocht, und auf was man achten soll. Darüber hinaus planen wir hier eine Café/Teestube mit frischem Kaffee, Tee, Smoothies oder Säften und Eis", so Monika Hohe-Sponsel. Erleben Sie die natürliche Frische und Achtsamkeit - beim Frischmarkt Sponsel in der Hauptstraße 27 in Heiligenstadt. Weitere Infos unter www.frischmarkt-sponsel.de. Lukas Pitule