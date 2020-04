Gegen Corona-Langeweile: Die besten Bücher für die Quarantäne

Lese-Spaß statt Isolations-Frust: Wieso nicht am Welttag des Buches (23.04) mal wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen und sich die Langeweile in Zeiten von Corona lesend vertreiben?

Eintauchen in die Welt der Zauberer und Kindheitsklassiker, vor Spannung das Buch gar nicht aus der Hand legen können oder doch lieber zurück in vergangene Zeiten träumen.

Von spannend bis lustig: die fünf Buch-Favoriten der Redaktion

Das wäre es jetzt? Mit diesen fünf Buch-Tipps sind Sie bestens versorgt - auch in der Zeit nach Corona. Für alle, die sich Bücher lieber vorlesen lassen - hier sind die Hörbuch-Tipps von inFranken.de.

1. Der Klassiker: "Harry Potter und der Stein der Weisen" von J.K. Rowling

Die Geschichten um den Zauberlehrling Harry Potter begeistern seit jeher kleine und große Leseratten. In diesem ersten Band der siebenteiligen Reihe geht es um Harrys erstes Schuljahr in Hogwarts und um allerlei magische Geschehnisse, gegen die sich Harry und seine Freunde bewähren müssen. Ein absoluter Kinder- und Jugendbuch-Klassiker, der zeitlos lesenswert ist.

2. Für Unerschrockene: "Flugangst 7A" von Sebastian Fitzek

Auch wenn man sich in Zeiten von Corona gerne in die Ferne träumt: Mit dem Protagonisten des Fitzek-Thrillers Mats würde man lieber nicht tauschen. Um zur Geburt seines Enkels bei seiner Tochter zu sein, überwindet er seine unerträgliche Flugangst und steigt in den Flieger von Buenos Aires nach Berlin. Dieser Flug entwickelt sich jedoch zu einem wahren Alptraum: Um seine Tochter aus den Händen des Entführers zu befreien, muss er die 600 Passagiere an Bord seines Fluges opfern. Gelingt es ihm, sowohl seine Tochter, als auch die Passagiere zu retten? Spannend bis zur letzten Sekunde.

3. Das Sachbuch: "Eine kurze Geschichte der Menschheit" von Yuval Noah Harari

Leicht verständlich und mit kritischem Unterton beschreibt Yuval Noah Harari in seinem Sachbuch die Entwicklung des Menschen von seinen Ursprüngen in Afrika bis zum allmächtigen Herrscher über den gesamten Planeten. Wie kaum einem anderen gelingt es Harari, dichtes Faktenwissen auf solch unterhaltsame Art an den Leser zu bringen. Gleichzeitig schlägt er sehr kritische Töne an, was zum Nachdenken anregt. Empfehlenswert für jeden, der sein Allgemeinwissen aufbessern möchte und gleichzeitig bestens unterhalten sein will.

4. Lädt zum Träumen ein: "Die sieben Schwestern" von Lucinda Riley

In sieben Bänden lädt Lucinda Riley zum Mitträumen ein. Diese drehen sich um sechs (nicht um sieben) Schwestern, die einst von einem reichen Mann adoptiert wurden. Jede von Ihnen hat ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen, umrahmt von den Geschichten ihrer Vorfahren. Dies nimmt den Leser mit auf eine Reise an historische Orte, was Riley in einer spirituellen, nahezu mystischen, Roman-Welt verpackt. Wie ein schöner Tagtraum.

5. Für große und kleine Disney-Fans: "Das große goldene Buch der Disney-Geschichten"

Hier ist für jeden was dabei: In einem Buch sind nun die fantastischen Disney-Klassiker von Schneewittchen, über das Dschungelbuch, bis hin zum König der Löwen zusammengefasst. Umrahmt von wundervollen Illustrationen, Goldschnitt und einem Lesebändchen lässt sich so mancher Nachmittag oder Abend in schönen Erinnerungen an die Disney-Idole der Kindheit schwelgen. Oder man eröffnet seinen Kindern selbst die zauberhafte Disney-Welt: so oder so eine absolut nachhaltige Lese-Empfehlung.

Gerade in Zeiten des Coronavirus, wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen, tut Lachen gut: Dafür empfehlen wir "Das Neinhorn" von Marc-Uwe Kling.

