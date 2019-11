Gefährliches Festessen: Raclette kann Ihr Haustier töten

Raclette zählt zu den beliebtesten Festessen überhaupt. Es ist sehr gesellig und man kann sein Essen nach den eigenen Wünschen zubereiten. Die Zeitschrift Ein Herz für Tiere warnt jetzt aber Haustierbesitzer, denn für manche Haustiere kann ein Racletteabend tödlich enden.

Beschichtung des Raclettes kann Haustieren zum Verhängnis werden

Erhitzt man das Raclette und die Pfännchen, entstehen Gase, die für Vögel giftig sind. Der Grund für diese giftigen Dämpfe ist die Antihaftbeschichtung der Geräte. Die Gase, die das Teflon beim Erhitzen abgibt, sind für Menschen und größere Haustiere wie Hunde oder Katzen ungefährlich.