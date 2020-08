Franken vor 59 Minuten

Coronavirus

Geburtstag feiern in der Corona-Krise: Das ist jetzt erlaubt - und das nicht

Wegen des Coronavirus mussten viele Geburtstagskinder in diesem Jahr auf ihre Feier verzichten. Nach den umfangreichen Lockerungen in Bayern kann mittlerweile wieder in größerem Kreis gefeiert werden. Es müssen jedoch bestimmte Regeln beachtet werden.