Gasgrills im Test: Ein Gasgrill vom Baumarkt überzeugt

Im Test der Stiftung-Warentest des vergangenen Sommers, untersuchten die Tester, welche Geräte am besten abschnitten. Einen guten und günstigen Grill gibt es schon für 250 Euro. Wir zeigen, wer Testsieger geworden ist.

Gasgrills im Vergleich

Gasgrills bieten einige Vorteile. Gas ist preiswerter als Kohle . Sie heizen innerhalb weniger Minuten auf bis zu 250 Grad auf, wobei sich per Regler präzise die Temperatur steuern lässt. Andererseits fehlt die Rauchnote, und der Aufbau der Geräte erinnert an ein schwedisches Möbelhaus .

Was einen guten Gasgrill ausmacht, sind die verschiedenen Brenner, die sich regulieren lassen – rechts anbraten , mittig garen , links ruhen. Die tragbaren Gasgrills verfügen allerdings alle nur über einen Brenner.

Zudem sollte der Grill intuitiv bedienbar sein, was jeder Grillmeister anders beurteilt. Am besten grillt man zur Probe, wenn das nicht geht, sollte man ihn sich in aufgebautem Zustand anschauen und prüfen, ob man gut zurechtkommt.