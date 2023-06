Zecken aus dem Garten vertreiben: Diese Pflanzen sollen helfen

Sie sind kaum sichtbar, aber äußerst robust – die Zecke ist aus der heimischen Umwelt nicht mehr wegzudenken. Nicht nur in der freien Natur, sondern bereits auf dem Grundstück rund um das Haus sind die Tiere zu finden. Doch sie ist gefährlich, weil sie ernsthafte Krankheiten übertragen kann. Häufig werden chemische Mittel eingesetzt, um sie zu vertreiben oder abzutöten. Aber es gibt auch mehrere Pflanzenarten, die die kleinen Plagegeister auf natürliche Weise aus deinem Garten fernhalten.

Mit den richtigen Pflanzen deinen Garten zeckenfrei machen

Ökologisch Gärtnern liegt voll im Trend und auch Zecken kannst du mit der richtigen Auswahl an Stauden effektiv von deinem Grundstück vertreiben. Die Gerüche einiger Gewächse mögen die kleinen Biester überhaupt nicht und sie suchen sich ein anderes Jagdgebiet aus. Daneben locken einige Sorten andere Insekten an und sind daher ideal, um die Artenvielfalt zu erhalten.

Du kannst beispielsweise folgende Pflanzen in deine Beete setzen:

Echter Lavendel ist bekannt aus südlichen Gefilden. Er sieht durch seine kräftige Farbe nicht nur schön aus, sondern duftet herrlich . Den charakteristischen Geruch mögen Zecken überhaupt nicht. Auch Wespen oder Spinnen sind von dem Duft wenig begeistert. Weiter ist er ideal, um mithilfe von Lavendelkissen schädliche Motten aus deinem Kleiderschrank zu verjagen .

ist bekannt aus südlichen Gefilden. Er sieht durch seine nicht nur schön aus, sondern . Den charakteristischen Geruch mögen Zecken überhaupt nicht. Auch Wespen oder Spinnen sind von dem Duft wenig begeistert. Weiter ist er ideal, um mithilfe von Lavendelkissen schädliche . Katzenminze ist bei den Fellnasen äußerst beliebt. Zecken dagegen hassen den zitrusähnlichen Duft . Mit den Stauden kannst du zudem Bienen oder Schmetterlinge anlocken , die eine wichtige Funktion im Ökosystem haben.

ist bei den Fellnasen äußerst beliebt. Zecken dagegen . Mit den Stauden kannst du zudem , die eine wichtige Funktion im Ökosystem haben. Rosmarin ist nicht nur eine wunderschöne Zierpflanze, die Nadeln werden auch als aromatisches Gewürz in der Küche verwendet. Zecken mögen das ätherische Öl nicht und halten sich daher von den Büschen und somit aus deinem Garten fern.

ist nicht nur eine wunderschöne Zierpflanze, die Nadeln werden auch als verwendet. Zecken und halten sich daher von den Büschen und somit aus deinem Garten fern. Die Dalmatinische Insektenblume (Tanacetum cinerariifolium) ist bekannt dafür, dass sie nicht nur Zecken, sondern auch Flöhe oder Läuse fernhält. Schon die alten Römer haben diese Vorzüge erkannt. Pflanze sie an einen warmen Ort in deinem Garten und du hast künftig Ruhe vor lästigen Zecken .

(Tanacetum cinerariifolium) ist bekannt dafür, dass sie nicht nur Zecken, Schon die alten Römer haben diese Vorzüge erkannt. Pflanze sie an einen warmen Ort in deinem Garten und du hast künftig . Rainfarn (Tanacetum vulgare) überzeugt durch seine leuchtend gelben Blüten und verbannt Zecken aus deinem Garten. Doch bei der Platzwahl solltest du vorsichtig sein, denn das in den Pflanzen enthaltene ätherische Öl enthält Thujon. Dieser Stoff ist giftig für Zecken, aber auch Menschen können bei einem möglichen Verschlucken unter Übelkeit oder Verdauungsbeschwerden leiden. In schlimmen Fällen sind sogar Herz-Rhythmus-Störungen möglich.

Bei der Platzwahl solltest du auf die Bedürfnisse der Gewächse achten. Katzenminze mag einen sonnigen Standort, Farne dagegen bevorzugen einen durchlässigen und eher feuchten Boden. Auch Rosmarin möchte aufgrund der mediterranen Herkunft an einem warmen und sonnigen Ort stehen.

Was ist typisch für die Zecke?

Zecken gehören zu den Milben, hierbei handelt es sich um eine Unterart der Spinnentiere. In einigen Regionen sind sie unter der Bezeichnung "gemeiner Holzbock" bekannt. Zu ihrem charakteristischen Aussehen zählt das markante Mundwerkzeug, mit dem sie sich festbeißen und Blut aus ihrem Wirt saugen. Unter einer Temperatur von 7 °C befinden sie sich in einem Ruhemodus. Steigen die Temperaturen an, werden die Krabbeltiere aktiv. Dies kann bereits ganz am Anfang des Frühjahres passieren.

Sie sind überwiegend in Gebüschen, im Unterholz oder auf Grasflächen zu finden, aber auch in urbanen Gebieten treten sie zunehmend auf. Die Tiere breiten sich immer mehr aus und das macht sie so gefährlich, denn aufgrund ihrer geringen Größe sind sie kaum sichtbar. Durch das Abstreifen von Grashalmen gelangen sie auf Mensch und Tier und saugen sich daran fest. Dies kann bereits bei einem Spaziergang oder bei der Arbeit im eigenen Garten passieren.

Die Zecken durchlaufen in ihrem Leben mehrere Stadien in der Reihenfolge Larven, Nymphen und Adulte. Die Larven messen nur etwa 0,5 mm, während die erwachsenen Exemplare bis zu 4 mm groß werden können. Im vollgesaugten Zustand erreichen sie eine stattliche Größe von bis zu 12 mm. In jeder Lebensphase benötigen Zecken ausreichend Blut, um sich weiterentwickeln zu können – und dieses erhalten sie von ihren Wirten.

Sind Zecken eine Gefahr für Menschen?

Der Biss einer Zecke ist nicht nur unangenehm, die Spinnentiere können ernsthafte Krankheiten übertragen. Zu den bekanntesten zählt die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Hierbei breiten sich die Risikogebiete in einem schnellen Tempo aus. Bei der Erkrankung handelt es sich um eine Entzündung des Gehirns sowie der Hirnhaut. Die Betroffenen klagen über Fieber, Gliederschmerzen und andauernde Müdigkeit, insgesamt ähneln die Anzeichen einem grippalen Infekt. Diese Infektion muss oftmals intensivmedizinisch behandelt werden und kann lebensbedrohlich sein. Vorsorglich kannst du dich gegen die FSME impfen lassen.

Auch die Infizierung mit Borreliose – auch Lymph-Borreliose genannt – ist möglich. Hierbei werden hauptsächlich die Gelenke, das Herz oder das Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen. Weitere Symptome sind eine Wanderröte auf der Haut sowie Krankheitszeichen, die ebenfalls einer Grippe ähneln. In der Regel erfolgt eine Therapie mit Antibiotika. Mitunter verbleiben nach einer Ansteckung chronische Leiden, die mit Medikamenten lediglich gemildert werden können, eine komplette Ausheilung ist nicht möglich. Gegen eine Borreliose gibt es noch keine Impfung.

Vorbeugend können sich Menschen, die sich häufig im Freien aufhalten, mit einem handelsüblichen Mittel gegen Zecken schützen. Doch es geht auch mit natürlichen Alternativen. Am besten trägst du beim Betreten einer Grünfläche geeignete Kleidung in hellen Farben, dazu gehört eine lange Hose sowie ein festes Schuhwerk. Experten raten dazu, die Hosen in die Socken zu stecken, um einen Befall zu verhindern. Mittlerweile gibt es sogar spezielle Zeckenkleidung mit einer insektenabwehrenden Imprägnierung. Zudem kannst du dich mit verdünntem ätherischem Öl beträufeln. Zecken mögen den Geruch von intensiv riechenden Pflanzen, wie beispielsweise Zitrusfrüchte, Wacholder, Myrrhe oder Majoran nicht. Auch bei Basilikum oder Kokos suchen sie das Weite.

Haustiere von Zecken befreien

Um eine Infizierung mit einer Krankheit zu vermeiden, solltest du eine Zecke nicht einfach herausziehen, sondern so schnell wie möglich mit einer speziellen Zange oder Zeckenkarte vorsichtig entfernen, um nicht den Kopf abzureißen. Achte darauf, dass der Körper nicht gedrückt wird, damit die Erreger nicht in den menschlichen Organismus gelangen. Zudem solltest du davon absehen, die Zecke mit Klebstoff oder Öl zu beträufeln.

Haustiere sind ideale Wirte für Zecken. Daher solltest du deinen Hund mit speziellen Mitteln schützen. Im Handel gibt es zwar Präparate mit chemischen Wirkstoffen, doch diese können gesundheitliche Auswirkungen auf den Vierbeiner haben. Es gibt allerdings auch natürliche Varianten, die ätherische Öle enthalten, welche die Zecken nicht mögen. Bio-Kokosöl kann ebenfalls dafür sorgen, dass dein Hund vor Zecken verschont bleibt.

Für Katzen wurden ebenfalls spezielle Präparate entwickelt. Du solltest nicht einfach zu Produkten für Hunde greifen, weil der Wirkstoff Permethrin für Katzen giftig ist. Auch hier gibt es natürliche Alternativen. Besonders effektiv ist das Absuchen deiner Familienmitglieder sowie deiner Haustiere nach dem Aufenthalt im Freien.

Fazit

Zecken sind gefährliche Blutsauger, aber eine Panik vor den Tieren ist unangebracht. Mit der passenden Kleidung, einer umfassenden Vorsorge und einer durchdachten Gartenbepflanzung kannst du die warmen Sommertage unbeschwert im Freien genießen. Auch dein Haustier kannst du mit natürlichen Mitteln vor einem Zeckenbefall schützen.

