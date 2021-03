Wasser marsch!

Es plätschert, gluckert, blubbert, perlt und fließt. Libellen und manch anderes Getier tummeln sich nicht nur an den heißesten Tagen des Jahres am Wasser im Garten. Ein kleiner Bachlauf, ein Brunnen oder Quellstein, Wasserspiele, ein Garten- oder Schwimmteich - Wasser erfrischt und bereichert jeden Garten. Wer es einfach haben will, stellt ein schönes Holzfass auf, in dem über die Dachrinne Regenwasser gesammelt wird - das dient dann zum Gießen. Wer es schön haben will, verwandelt die Tonne in einen Miniteich. Zum Aufstellen wählt der Gärtner - damit sich das Wasser nicht zu schnell erwärmt - Halbschatten, als Untergrund dient ein Kiesbett, Steinplatten oder Holzbalken, so wird das Holzfass von unten belüftet und schnelles Vermodern vermieden. Ein Platz direkt unter Bäumen ist keine gute Idee, zu schnell verunreinigen dann Blätter und Pollen das kühle Nass. Das Fass sollte gut gereinigt und dicht sein, bevor Kies als erste Schicht und dann saubere Beton- oder Granitsteine eingefüllt werden. Auf diesen Unterbau kommen die Teichpflanzkörbe, die ebenfalls eine Abdeckung aus Kies erhalten - sonst besteht die Gefahr, dass Erde weggeschwemmt wird. Geeignete Pflanzen sind Sumpfschwertlilien, Calla, Kalmus oder Brunnenkresse, prima Sauerstofflieferanten sind Wasserhyazinthen und Tausendblatt. Sind die Pflanzen eingesetzt, füllt der Gärtner vorsichtig am besten Regenwasser ein. Einen besonderen Effekt kann man durch eine Unterwasserbeleuchtung erzielen, mit einer Solarpumpe kann das Wasser in Bewegung gehalten werden.

Feines Plätschern verursachen auch ein Wasserfall, ein Bachlauf, ein Schwimmteich oder ein Brunnen. Für solch größere Unterfangen sollte man entweder selbst Experte sein oder für die Planung und Gestaltung einen hinzuziehen.

Natürlicher Badespaß im Schwimmteich

Vorweg: Bei der Anlage eines Schwimmteiches sollte man genügend Platz im Garten haben und bei der Planung am besten einen Fachmann zu Rate ziehen. 60 Quadratmeter Wasserfläche sollten es schon sein, eingeteilt wird in Schwimmzone und Regenerationszone für die Pflanzen. Sie bringen Leben in den Teich, liefern Farbtupfer und helfen dabei, das Wasser kühl und rein zu halten. Geeignet sind Seerosen und andere Schwimmblattpflanzen, Sumpfschwertlilien, Sumpfdotterblumen, Binsen, Schilf oder Rohrkolben. Die Pflanzen gedeihen in drei Zonen. Bis zu 30 Zentimeter tief reicht das Flachwasser, bis 50 Zentimeter das Seichtwasser, ab 50 Zentimetern spricht man von tiefem Wasser. Faustregel: Je größer und tiefer der Teich, desto weniger Algen entstehen. Ist alles fertig, steht den erfrischenden Schwimmzügen Auge in Auge mit Frosch und Co. nichts im Weg.

Dezentes Blubbern: Wasserspiele

Wasserspiele oder Quellsteine lassen sich leicht im Garten integrieren. Sprudeln, blubbern, glucksen oder fließen kann das Wasser über Kaskaden aus Steingut, über Kugeln, Keramikgefäße, Holzbehälter oder über Skulpturen. Eines ist allen gemeinsam: Die Umwälzpumpe, die das Wasser am Fließen und dessen Kreislauf in Gang hält. Um nicht über das Stromkabel zu stolpern, hilft es, es unter der Erde zu verlegen.

Ein Gartenteich als Hingucker

Für einen Gartenteich steckt der Gärtner zunächst den Bereich ab, der für den Teich vorgesehen ist. Danach folgen der Aushub in Handarbeit oder mit einem Bagger und das Verlegen von Schutzvlies, auf das die Teichfolie gelegt wird. Mit Kies und Steinen ausgekleidet ist von der Folie bald nichts mehr zu sehen. Dann heißt es: Wasser marsch! Jetzt noch die Pflanzen einsetzen und fertig ist der Gartenteich, der nicht nur den Besitzer, sondern auch jede Menge Insekten und Kleintiere erfreut.

Der Bachlauf im Garten

Wer ein leicht geneigtes Hanggrundstück sein Eigen nennt, ist klar im Vorteil, wenn es um die Anlage eines Bachlaufes geht, denn hier lassen sich prima Mini-Wasserfälle einbauen. Rund drei Meter sollte der künftige Bachbesitzer für das fließende Nass einplanen. Es kann, muss aber nicht gerade fließen, gerade die geschwungenen Linien lassen einen Bachlauf natürlich erscheinen. Je nach Größe und Länge des Bachbetts leisten Spaten und Schaufel oder ein Minibagger die Aushubarbeiten. Im Anschluss folgen Sand, Teichvlies und dann die Überlegung: Teichfolie, Fertigbeton oder Kunststoffschale? Immerhin geht es um nicht weniger als Wasser und das sollte sicher fließen können und nicht auslaufen. Ist alles erledigt, folgt das Eingraben der Pumpe, die das Wasser über einen unter der Erde verlegten Schlauch mit dem Wasserrohr verbindet.

Frisches Wasser dank Brunnen

Ein echter Brunnen muss von der Gemeinde genehmigt werden, der "Bauherr" sollte vorab prüfen, ob genug Wasser im Untergrund vorhanden ist, das angezapft werden kann. Dann heißt es: Bohren. Wer Glück hat, kommt gleich zum Wasser durch. Falls Sand oder Steine den Weg versperren, hilft nichts, dann sollte man den Vorgang an einer anderen Stelle wiederholen. Im dritten Schritt folgt die Verrohrung, handelsüblich ist die Verwendung von PVC-Rohren. Eine externe Pumpe befördert den losen Sand nach draußen, dann kann die Förderpumpe abgelassen werden.

Anja Vorndran/haus.de/gartenflora