Vogelsterben: Wie Sie den Vögeln helfen, Futter zu finden

Futterglocken für Vögel selber basteln: Zahlreiche Vogelarten sind gefährdet auszusterben. Unlängst warnte eine Studie der Birdlife International Organisation davor, dass in den letzten Jahrzehnten mindestens acht Vogelarten ausgestorben seien. Seit dem Jahr 1500 seien es rund 187 Arten. Dies berichtet die Deutsche-Presse-Agentur.

Vogelsterben: Was kann ich dagegen tun?

Experten plädieren heutzutage dafür, Vögel ganzjährig zu füttern, nicht mehr nur im Winter und bei Schnee. Denn: Im Sommer finden Vögel wegen der landwirtschaftlichen Nutzfläche, dem anhaltenden Insektensterben und den immer ordentlich werdenden Garten, weniger Nahrung. Die ist allerdings gerade im Mai und Juni, wenn Vögel ihre Jungen miternähren müssen, so unverzichtbar.

Das können Sie tun, um den Vögeln zu helfen

Um die Vögel bei ihrer Nahrungssuche zu unterstützen, können Futterglocken in den Garten angebracht werden - dank unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung selbst gemacht und ganz einfach:

Rindertalg wird in kleine Stücke geschnitten und anschließend durch Erhitzen verflüssigt

Rindertalg für Futterglocken: Material zum Selberbauen

Zum Fett werden nun zum Beispiel Weizenkleie, klein geschnittene Nüsse, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, und Haferflocken oder eine vorgefertigte Körnermischung für Vögel beigemischt.

Sie brauchen eine vorgefertigte Körnermischung?

Einen Schuss Salatöl beifügen und alles zu einem Brei verrühren.

Der Brei wird dann entweder in eine Kaffeetasse oder in einen kleinen Blumentopf aus Ton gefüllt.

Um die Gefäße an einen Baum befestigen zu können, muss um den Henkel ein langes Stück Bindfaden oder Draht befestigt werden, beziehungsweise an den Tonvasen an der Unterseite mittels eines Stücks Holz den Aufhängung befestigen.

Den Brei nun in das Gefäß stampfen.

Außerdem müssen Holzstäbe oder Schlaufen aus Weidenruten eingebaut werden, um den Vögeln ein besseres Anfliegen und Festhalten zu ermöglichen.



Wer nicht genügend Zeit oder Lust hat, um Futterglocken selbst zu bauen, kann den Vögeln auch so helfen

Futterglocken für Vögel: Wo hänge ich die Glocken am besten auf?

Futterstellen für Vögel werden geschützt in einem Strauch oder in dessen Nähe Futterstellen lieber angenommen, als auf freier Fläche, wo besonders Sperber und auch Turmfalken im Flug dann leichter Beute machen können. Möchten Sie die Vögel aus nächster Nähe betrachten, können Sie die Futterglocken auch nahe der Fenster aufhängen. So haben Sie Gelegenheit, die Vögel in der freien Natur zu beobachten.