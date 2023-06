Trampolin im Garten aufstellen: Diese Regelungen solltest du beachten

Hast du Kinder und genügend Platz im Garten, wird ein Trampolin sicher zu einem Highlight. Das Hüpfen macht nicht nur den Kleinen Spaß, sondern kann auch bei den Erwachsenen für viel Freude sorgen.

Möchtest du ein Trampolin aufstellen, solltest du allerdings einiges beachten, um möglichen Strafen aus dem Weg zu gehen.

Lärmschutzregelungen: Das solltest du beachten

Im Frühling und Sommer bietet das Trampolin eine Menge Hüpf-Spaß für die ganze Familie. Trampoline im Garten sind heutzutage sehr beliebt, sodass auch du sicherlich schon einmal ein Trampolin bei jemandem im Garten gesehen hast. Das Spielgerät solltest du hingegen keinesfalls einfach so in deinen Garten stellen. Es gibt einige Regeln, die es zu beachten gibt.

Das Erste, was du wissen solltest, ist, dass Ruhezeiten für das Hüpfen auf dem Trampolin gelten. Zwar muss Kinderlärm nach § 22 Absatz 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes hingenommen werden, jedoch nur, solange er sich im normalen Rahmen bewegt. Zudem gilt die Tendenz: Je jünger ein Kind, umso mehr Lärm muss geduldet werden. Die allgemeine Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr muss dennoch beachtet werden, dies gilt auch für das Hüpfen auf dem Trampolin.

Darüber hinaus gibt es oft spezielle Regelungen seitens Gemeinden, Hausordnungen oder Mietverträgen. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Mittagsruhe vorgeschrieben wird. Diese liegt oft zwischen 13 und 15 Uhr. Bist du dir unsicher, welche Regelungen in deiner Gemeinde gelten, kannst du einfach bei der entsprechenden Stelle in deiner Gegend nachfragen.

Weitere Regelungen rund um das Trampolin

Das Zweite, was du dir vor dem Aufbau eines Trampolins überlegen solltest, ist, wo genau du es aufbauen möchtest. Chip.de verweist auf den Immobilienverband Deutschland (IVD), laut welchem sichergestellt werden muss, dass das Turngerät den Untergrund nicht beschädigt. Nimmt der Untergrund wegen des Trampolins Schaden, musst du als Mieter*in einer Immobilie hierfür aufkommen. Die Beschädigung musst du spätestens dann beseitigen, wenn du das Mietverhältnis beendest.

Bevor du ein Trampolin aufstellst, solltest du vorher prüfen, ob du dies überhaupt darfst. Lebst du beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus mit einem geteilten Garten, haben in der Regel alle Mieter*innen ein Nutzungsrecht für den Garten. Folglich musst du von allen Mitnutzer*innen eine Zustimmung einholen. Hast du das alleinige Nutzungsrecht, ist eine Nachfrage bei den Nachbar*innen zwar höflich, aber nicht notwendig. Ist der Garten mit vermietet, darfst du laut Deutschem Mieterbund den Garten so nutzen, wie du möchtest.

Vermutest du, dass der Standort des Trampolins für dein*e Nachbar*in ein Problem sein könnte, solltest du ihn oder sie darauf ansprechen. Ein solcher Fall liegt beispielsweise dann vor, wenn das Trampolin nahe am Nachbargrundstück steht oder die Sicht des Nachbarn möglicherweise durch das Trampolin eingeschränkt wird. Um Streit zu vermeiden, lohnt es sich, das persönliche Gespräch zu suchen. Möglicherweise könnt ihr euch gemeinsam auf einen Standort einigen, der für beide Seiten in Ordnung ist. Einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand zum Nachbargrundstück gibt es nicht.

Fazit

Bevor du ein Trampolin aufstellst, solltest du dir der geltenden Regeln bewusst sein. Sicherheitshalber solltest du im Voraus einen Blick auf deinen Mietvertrag werfen, da in diesem Regelungen in Bezug auf den Garten festgelegt sein könnten. Da die Regeln zum Lärmschutz von Bundesland zu Bundesland und teils sogar auf kommunaler Ebene unterschiedlich sind, solltest du dich hier bei der zuständigen Gemeinde informieren.