Tipps für den richtigen Buchs-Schnitt

Der Juli ist beim Buchs der richtige Zeitpunkt zur Schere zu greifen. Die Wunden können dann rasch verheilen. Bald treibt der Strauch dann neue Blätter. So reicht ein Schnitt pro Jahr aus. Man sollte aber für diese Arbeit einen bedeckten Tag abwarten, da in heißer Sonne die Schnittstellen braun werden können. Durch Tücher oder Gardinenstoffe ist es möglich, die Pflanzen einige Tage schattieren, um eine langsame Gewöhnung an die pralle Sonne zu erwirken. Bei Regenwetter ist es besser, keine Schere einzusetzen, da sich die Gehölze dann schneller mit Krankheiten infizieren können.