Jetzt wo im Garten alles wächst und gedeiht, ist es mal wieder Zeit den Rasenmäher in Betrieb zu nehmen. Mit diesen Mährobotern, die Stiftung Warentest unter die Lupe genommen hat, können sie sich zurücklehnen und die Füße hochlegen. Bei einigen der Modelle tatsächlich ratsam: Über Hindernisse mähen sie munter hinweg, was gerade für kleinere Kinder zur Gefahr werden kann. Sehen Sie sich hier die Testsieger an.

Dir Zukunft des Rasenmähens: Mähroboter

Mähroboter gelten längst als praktische Alternative zum herkömmlichen Rasenmäher. Einfach zurücklehnen und den Roboter machen lassen - das ist mit ihnen möglich. Positiv ist, dass die Mähroboter immer leistungsstärker werden und immer sicherer über den Rasen navigieren.

Zu beachten gibt es aber einiges: Durch die scharfen Messer sind insbesondere Kleinkinder und Haustiere gefährdet. Wer sich also denkt, dass man den Mähroboter einfach über Nacht laufen lassen kann, sollte im Hinterkopf behalten, dass zu dieser Tageszeit kleine Gartentiere, wie Echsen, Igel oder Frösche unterwegs sind. Es empfiehlt sich ein Betrieb am Tag - wenn man den Mäher beaufsichtigen kann.

Was wurde getestet?

Insgesamt nahmen die Tester 11 Mähroboter genauer unter die Lupe. Preislich reichen die Modelle von 330 bis 1110 Euro. Die bearbeitete Rasenfläche der Mäher beträgt 400 bis maximal 800 qm. Die Rasenmäher wurden auf Punkte wie Mähen, Handhabung, Sicherheit und Geräusche geprüft. Zudem wurde das Datensendeverhalten der Apps überprüft, sofern die Mäher über eine Programmierung per App verfügen.

Das sind die 3 besten Mähroboter

1. Bosch Indego S+ 400

Der Intelligente unter den getesteten Mährobotern: Der Indego S+ 400 von Bosch bezieht sogar die aktuellen Wetterdaten in seine Mähpläne mit ein - und das vollkommen selbstständig über eine integrierte Sim-Karte. Was die Tester des Weiteren überzeugt, ist, dass der Mäher sich eine Route vom Gelände zurechtlegt und diese dann geordnet abmäht, anstatt wahllos umherzufahren. Den Rasen hinterlässt er sehr ordentlich, das Pensum von 400 qm am Tag ist okay.

Mähen "Gut" (1,7)

Geräusch "Gut" (2,2)

Handhabung "Sehr gut" (1,3)

Sicherheit "Ausreichend" (3,6)

Datensendeverhalten der App: Kritisch

Mittlerer Ladenpreis: 840 Euro

Mittlerer Onlinepreis: 900 Euro

2. Husqvarna Automower 105

Überzeugend am Automower 105 von Husqvarna ist, dass er sich auch auf sehr unebenen Flächen bestens zurechtfindet und dass der Akku lange hält und auch zügig wieder aufgeladen ist. Im Gegensatz zum Mäher von Bosch gibt es zum Automower 105 keine dazugehörige App - dennoch lässt er sich sehr gut programmieren. Mit dem Mäh-Ergebnis sind die Tester zufrieden.

Gesamturteil "Befriedigend" (2,9)

Mähen "Gut" (1,8)

Geräusch "Gut" (2,2)

Handhabung "Sehr gut" (1,3)

Sicherheit "Ausreichend" (3,6)

Datensendeverhalten der App: Entfällt

Mittlerer Ladenpreis: 1010 Euro

Mittlerer Onlinepreis: 800 Euro

3. AL-Ko Robolinho 500 E

Der Robolinho 500 E von AL-Ko mäht kurzes Gras am besten unter allen getesteten Mähern, jedoch hat er leichte Schwierigkeiten ab etwa 10 cm langem Gras. Um Hindernisse herum und an Hängen ist er sehr sicher, allerdings kommt er mit Unebenheiten nicht sonderlich gut klar. Leise ist er, aber auch relativ langsam: für eine Fläche von 200 qm braucht er mitsamt Laden 5 Stunden - so lange braucht fast keiner der getesteten Rasenmäher.

Gesamturteil "Befriedigend" (3,2)

Mähen "Gut" (2,1)

Geräusch "Sehr gut" (1,0)

Handhabung "Gut" (2,3)

Sicherheit "Ausreichend" (3,6)

Datensendeverhalten der App: Entfällt

Mittlerer Ladenpreis: 900 Euro

Mittlerer Onlinepreis: 775 Euro

Gefährliche Modelle

Während 9 der 11 Modelle mit "Befriedigend" oder "Ausreichend" bewertet wurden, wurden zwei mit einem "Mangelhaft" abgestraft: Der MR 500 BT von Hellweg Wingart und der Mähroboter X50i von Yard Force. Die Kritik liegt in erster Linie an der Sicherheit. Ein von den Testern nachgeahmter Kinderfuß wurde nicht als Hindernis erkannt und fiel den Mäh-Messern zum Opfer. Von diesen Modellen raten die Tester eher ab.

Fazit: Das Gesamtergebnis fällt eher ernüchternd aus. Jedoch gibt es auch einige Modelle, die zuverlässig den Rasen mähen. Das größte Sicherheitsrisiko sind unbeobachtete Kinder oder Haustiere in Kombination mit einem Mähroboter - diese sollte man nicht aus den Augen lassen. Dann steht dem Traum-Rasen nichts mehr im Weg - und das so wunderbar mühelos.

Das komplette Testergebnis finden sie kostenpflichtig auf der offiziellen Website von Stiftung Warentest.

Wenn Sie auch den Bienen noch etwas bieten wollen: Schauen Sie sich unseren Artikel zum Anlegen eines tollen Wildblumen-Gartens an.

