Partnerpflanzen: Welche Pflanzen passen im Beet zusammen?

Setzt du in deinem Garten auf eine Mischkultur, hat dies verschiedene Vorteile. Einerseits kann ein durch verschiedene Pflanzen bedeckter Boden länger Wasser und Nährstoffe halten, andererseits sind die Pflanzen besser vor Bodenpilzen geschützt und unterstützen einander. Damit die Mischkultur die genannten Vorteile mit sich bringt, solltest du darauf achten, dass die Pflanzen gut zueinander passen. Bei den Empfehlungen haben wir uns an eigenen Erfahrungen sowie verschiedenen Gartenblogs orientiert.

Diese Pflanzen passen ideal zusammen

Wählst du in deiner Mischkultur die Pflanzen bewusst aus, sorgst du dafür, dass deine Pflanzen einander beim Wachstum unterstützen und vor Schädlingen beschützen können. So helfen beispielsweise Möhren gegen die Zwiebelfliege und Zwiebeln gegen die Möhrenfliege. Wechselst du in deinem Garten Zwiebeln und Möhren ab, können sie die jeweiligen Schädlinge fernhalten. Gute Pflanzen-Partnerschaften sorgen in der Regel zudem dazu, dass das Beet schattiert wird. Dadurch wird nicht nur die Bodenverdunstung minimiert, sondern auch Unkraut kann kaum wachsen.

Setzt du auf gute Pflanzen-Partnerschaften, benötigen diese in der Regel weniger Platz. Folglich kannst du deine vorhandene Beetfläche komplett ausnutzen. Diese Mischkultur-Partnerschaften sind zu empfehlen:

Aubergine passt gut zu: Blumenkohl, Brokkoli, Salat, Kohl, Spinat

passt gut zu: Blumenkohl, Brokkoli, Salat, Kohl, Spinat Bohnen passen gut zu: Gurken, Kartoffeln, Kohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Pflücksalat, Radieschen, Rüben, Sellerie, Tomaten

passen gut zu: Gurken, Kartoffeln, Kohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Pflücksalat, Radieschen, Rüben, Sellerie, Tomaten Brokkoli und Blumenkohl passen gut zu: Rote Bete, Sellerie, Aubergine, Erbsen, Kartoffeln

passen gut zu: Rote Bete, Sellerie, Aubergine, Erbsen, Kartoffeln Endivien passen gut zu: Kohl, Lauch, Bohnen

passen gut zu: Kohl, Lauch, Bohnen Erbsen passen gut zu: Fenchel, Kohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Rettich, Radieschen

passen gut zu: Fenchel, Kohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Rettich, Radieschen Erdbeeren passen gut zu: Knoblauch, Kohl, Kopfsalat, Lauch, Rettich, Radieschen, Zwiebeln

passen gut zu: Knoblauch, Kohl, Kopfsalat, Lauch, Rettich, Radieschen, Zwiebeln Fenchel passt gut zu: Endivien, Erbsen, Gurken, Kopfsalat, Pflücksalat

passt gut zu: Endivien, Erbsen, Gurken, Kopfsalat, Pflücksalat Karotten und Möhren passen gut zu: Erbsen, Knoblauch, Lauch, Mangold, Rettich, Radieschen, Tomaten, Zwiebeln

passen gut zu: Erbsen, Knoblauch, Lauch, Mangold, Rettich, Radieschen, Tomaten, Zwiebeln Kartoffeln passen gut zu: Kohlrabi, Mais, Meerrettich, Spinat

passen gut zu: Kohlrabi, Mais, Meerrettich, Spinat Knoblauch passt gut zu: Erdbeeren, Gurken, Karotten, Tomaten

passt gut zu: Erdbeeren, Gurken, Karotten, Tomaten Kohl passt gut zu: alle Salatarten, Erbsen, Fenchel, Gurken, Sellerie, Spinat, Knoblauch, Zwiebeln, Kartoffeln, Lauch, Rettich, Radieschen, Tomaten

passt gut zu: alle Salatarten, Erbsen, Fenchel, Gurken, Sellerie, Spinat, Knoblauch, Zwiebeln, Kartoffeln, Lauch, Rettich, Radieschen, Tomaten Kopfsalat passt gut zu: Erbsen, Erdbeeren, Fenchel, Gurken, Kohl, Lauch, Mais, Rettich, Radieschen, Stangenbohnen, Tomaten, Zwiebeln

passt gut zu: Erbsen, Erdbeeren, Fenchel, Gurken, Kohl, Lauch, Mais, Rettich, Radieschen, Stangenbohnen, Tomaten, Zwiebeln Kürbis passt gut zu: Bohnen, Mais, Zwiebel

passt gut zu: Bohnen, Mais, Zwiebel Mais passt gut zu: Bohnen, Kürbis, Gurken, Kohl, Möhren, Pastinaken

passt gut zu: Bohnen, Kürbis, Gurken, Kohl, Möhren, Pastinaken Mangold passt gut zu: Möhren, Radieschen, Kohl, Bohnen, Pastinaken

passt gut zu: Möhren, Radieschen, Kohl, Bohnen, Pastinaken Paprika passt gut zu: Tomaten, Gurken, Kohl, Möhren

passt gut zu: Tomaten, Gurken, Kohl, Möhren Rote Bete passt gut zu: Bohnen, Zwiebeln, Gurken, Knoblauch, Kohl, Salat, Zucchini

passt gut zu: Bohnen, Zwiebeln, Gurken, Knoblauch, Kohl, Salat, Zucchini Spinat passt gut zu: Rhabarber, Rettich, Radieschen, Bohnen, Kohl, Kresse, Tomaten, Sellerie, Aubergine

passt gut zu: Rhabarber, Rettich, Radieschen, Bohnen, Kohl, Kresse, Tomaten, Sellerie, Aubergine Tomaten passen gut zu: Karotten, Rüben, Knoblauch, Kohl, Kohlrabi, Kopf- und Pflücksalat, Lauch, Mais, Rettich, Radieschen, Sellerie, Spinat

passen gut zu: Karotten, Rüben, Knoblauch, Kohl, Kohlrabi, Kopf- und Pflücksalat, Lauch, Mais, Rettich, Radieschen, Sellerie, Spinat Zucchini passt gut zu: Stangenbohnen, Zwiebeln

passt gut zu: Stangenbohnen, Zwiebeln Zwiebeln passen gut zu: Erdbeeren, Gurken, Karotten, Kopfsalat, Rüben, Zucchini

Eine Mischkultur ist keine Garantie für einen gesunden Garten ganz ohne Schädlinge. Dennoch sollten ihre potenziellen Effekte nicht unterschätzt werden. Sinnvolle Pflanzen-Partnerschaften können das Gärtnern für dich als Gärtner*in deutlich erleichtern. Je dichter die Pflanzen in der Mischkultur beieinanderstehen, umso größer sind in der Regel die Effekte. Zudem funktionieren Mischkulturen meist am besten, wenn die Beete windgeschützt sind.

Achtung: Diese Pflanzen nehmen sich die Nährstoffe weg

Einige Pflanzen eignen sich eher nicht dazu, nebeneinander gepflanzt zu werden. Dies liegt unter anderen daran, dass jede Pflanze unterschiedlich stark Nährstoffe aufnimmt. Man unterscheidet zwischen Stark-, Mittel- und Schwachzehrern. Gute Pflanzen-Partnerschaften stellen eine Kombination der drei Arten dar. Dadurch wird eine ausgewogene Nährstoffentnahme aus dem Boden garantiert. Bei ungünstigen Pflanzen-Partnerschaften konkurrieren die Pflanzen um die Nährstoffe und kommen sich beim Wachsen in die Quere.

Diese Pflanzen solltest du lieber nicht nebeneinander pflanzen:

Aubergine passt nicht gut zu: Erbsen, Rote Bete

passt nicht gut zu: Erbsen, Rote Bete Bohnen (Stangen- und Buschbohnen) passen nicht gut zu: Erbsen, Fenchel, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln

(Stangen- und Buschbohnen) passen nicht gut zu: Erbsen, Fenchel, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln Brokkoli und Blumenkohl passen nicht gut zu: Zwiebeln, Kohl

passen nicht gut zu: Zwiebeln, Kohl Erbsen passen nicht gut zu: Kartoffeln, Knoblauch, Lauch, Bohnen, Tomaten

passen nicht gut zu: Kartoffeln, Knoblauch, Lauch, Bohnen, Tomaten Fenchel passt nicht gut zu: Stangenbohnen, Tomaten

passt nicht gut zu: Stangenbohnen, Tomaten Gurken passen nicht gut zu: Rettich, Radieschen, Tomaten

passen nicht gut zu: Rettich, Radieschen, Tomaten Kartoffeln passen nicht gut zu: Erbsen, Sellerie, Tomaten

passen nicht gut zu: Erbsen, Sellerie, Tomaten Knoblauch passt nicht gut zu: Erbsen, Kohl, Stangenbohnen

passt nicht gut zu: Erbsen, Kohl, Stangenbohnen Kopfsalat passt nicht gut zu: Sellerie

passt nicht gut zu: Sellerie Kürbis passt nicht gut zu: Gurken, Zucchini

passt nicht gut zu: Gurken, Zucchini Mais passt nicht gut zu: Sellerie, Rote Bete

passt nicht gut zu: Sellerie, Rote Bete Mangold passt nicht gut zu: Rote Bete, Spinat, Schwarzwurzel

passt nicht gut zu: Rote Bete, Spinat, Schwarzwurzel Paprika passt nicht gut zu: Walnuss, Fenchel, Kapuzinerkresse

passt nicht gut zu: Walnuss, Fenchel, Kapuzinerkresse Rote Bete passt nicht gut zu: Spinat, Mangold, Aubergine, Kartoffeln, Lauch

passt nicht gut zu: Spinat, Mangold, Aubergine, Kartoffeln, Lauch Spinat passt nicht gut zu: Rote Bete, Mangold

passt nicht gut zu: Rote Bete, Mangold Tomaten passen nicht gut zu: Erbsen, Fenchel, Gurken, Kartoffeln

passen nicht gut zu: Erbsen, Fenchel, Gurken, Kartoffeln Zwiebeln passen nicht gut zu: Kohl, Rettich, Radieschen, Stangenbohnen

Ein weiterer Grund, aus dem Pflanzen teilweise nicht gut zusammenpassen, ist, dass einige Pflanzen Stoffwechselprodukte im Wurzelbereich ausscheiden, die das Wachstum anderer Pflanzen stört. So kränkeln beispielsweise Tomaten und Kartoffeln häufig, wenn du sie nebeneinander pflanzt und das Risiko einer Krautfäule kann erhöht sein.

Fazit

Eine Mischkultur lohnt sich, wenn du die Pflanzen so wählst, dass sie einander beim Wachsen unterstützen können und vor Schädlingen beschützen. Darüber hinaus gibt es einige Pflanzen-Partnerschaften, die ungünstig sind. Planst du, eine Mischkultur zu pflanzen, könntest du dir einen Anbauplan oder ein Gartentagebuch erstellen. So fällt es dir leichter, Schritt für Schritt zu planen, wo du welche Pflanzen anbaust.

