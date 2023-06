Wassermelonen selbst anbauen: So kann es dir gelingen

Wo kommen Wassermelonen her?

Insbesondere bei hohen Temperaturen ist die Wassermelone zur Abkühlung sehr beliebt. Die Melone kannst du nicht nur pur essen, sondern beispielsweise auch in Salaten, Smoothies oder zu einem frischen Eis verarbeiten. Anders als oft vermutet, werden Melonen botanisch gesehen dem Gemüse zugeordnet. Möchtest du das frisch-fruchtige Gemüse selbst anbauen, solltest du vorab einige Dinge beachten. Bei den Empfehlungen orientieren wir uns an unterschiedlichen Gartenblogs.

Das Anpflanzen deiner Wassermelone: Erste Schritte

Wie das Magazin National Geographic erklärt, hat die Wassermelone ihren Ursprung in Afrika. Von dort aus verbreitete sie sich zunächst im mediterranen Raum und anschließend in Mitteleuropa. Heutzutage wird die Melone hauptsächlich in Spanien, Griechenland und Italien angebaut. Von dort aus wird das süße Gemüse unter anderem nach Deutschland exportiert.

Möchtest du lieber Melonen aus dem eigenen Garten essen, kannst du das Gemüse auch selbst anbauen. Dafür solltest du die Wassermelonen zunächst vorziehen. Dies gelingt dir, indem du Ende April die Samen in Töpfe aussäst. In einen Topf kommt je ein Samen, den du etwa 2 cm tief in die Erde steckst. Die Töpfe stellst du anschließend im Haus oder in der Wohnung auf das Fensterbrett. Die Pflanzen sollten regelmäßig gegossen werden. Da die Wassermelone Wärme liebt, solltest du die Pflanze am besten an einen hellen und warmen Platz stellen. Im Idealfall liegt die Innentemperatur bei etwa 22 Grad Celsius.

Erscheinen die ersten Blätter bei deinen Sämlingen, kannst du sie in 10-Zentimeter-Töpfe umpflanzen. Das Gewächs verlangt einen humusreichen, mittelschweren Boden; die Erde in den Töpfen sollte also bestenfalls humusreich sein. Die kleinen Pflanzen setzt du so tief in die Erde, dass die Keimblätter bedeckt sind. Anfang Juni kannst du damit beginnen, die vorgezogenen Jungpflanzen in den Garten auszupflanzen. Sie sollten im Beet einen Abstand von 100 × 100 cm zueinander haben.

Wichtige Informationen rund um Pflege und Ernte

Bevor du die Wassermelonen in dein Beet setzt, kannst du dieses mit etwas Kompost anreichern. Um deine Früchte vor Fäulnis und Nässe zu schützen, lohnt es sich, eine Mulchfolie samt Vliesabdeckung oder einen Folientunnel zu verwenden. Pro Pflanze werden im Normalfall drei bis vier runde Wassermelonen ausgebildet. In der Zeit, während die Früchte sich bilden, solltest du die Pflanzen ausreichend und regelmäßig gießen. Beim Gießen eignet sich besonders zimmerwarmes oder von der Sonne aufgewärmtes Regenwasser.

Achte darauf, beim Gießen nur den Wurzelballen und nicht die Blätter der Pflanze zu benetzen. Zudem solltest du Staunässe vermeiden. Wassermelonen benötigen im Gegensatz zu anderen Melonen, wie beispielsweise der Honigmelone, weniger Nährstoffe zum Wachsen. Demzufolge ist es ausreichend, wenn du deine Wassermelonen-Pflanze etwa alle zwei Wochen mit einem organischen Dünger versorgst.

Etwa nach 40 bis 45 Tage sind die Wassermelonen reif. Wann genau die Früchte reif sind, kannst du an mehreren Anzeichen erkennen. Eines davon ist, dass die Melone leicht dumpf und hohl klingt, wenn du auf die Schale klopfst. Zudem werden die Früchte an der Stelle, wo sie auf dem Boden aufliegen, leicht gelb. Die reife Melone erntest du, indem du den Stiel mit einem scharfen Messer abschneidest. Schon kannst du deine Wassermelone pur genießen oder in verschiedenen Rezepten ganz nach deinem Geschmack weiterverarbeiten.

Fazit

Damit die Wassermelonen gut wachsen, sollten sie vorgezogen werden. Während der Fruchtbildung benötigen die Pflanzen ausreichend Wasser. Da überreife Melonen eher wässrig und schal schmecken, solltest du sie rechtzeitig ernten. Deine eigenen Wassermelonen kannst du vielseitig verspeisen.

