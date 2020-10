Obsternte im Herbst: So ernten und lagern Sie Ihre Ernte am besten

Lagerung:

Besonders die Wintersorten lassen sich länger lagern. An kühlen Orte, wie ein Keller oder auch der Kühlschrank, halten Birnen bis zu zwei Monate. Wer die Birnen nicht alle aufbewahren kann, kann sie zu Birnenmus verkochen oder sie einlegen. So hat man auch noch nach zwei Monaten was vom leckeren Naschobst. Getrocknete Birnen sind eine weitere Möglichkeit die übrig gebliebenen Birnen zu konservieren. Schneiden Sie dafür die Birnen in 0,5 Zentimeter dicke Scheiben und geben Sie sie bei 60 Grad in den Ofen, bis sie keine Feuchtigkeit mehr enthalten.

Pflaumen

Zu den Unterarten der Pflaume gehören beispielsweise Zwetschgen oder Mirabellen. Sie können genauso geerntet werden wie die Pflaumen. Sie können noch gut im Oktober geerntet werden, auch wenn ihre Erntezeit meist schon im Spätsommer beginnt. Erntereife Früchte erkennt man an der blauen Färbung. Aber erst zwei Wochen später haben die Früchte genug Zuckeranteil, um verspeist zu werden. Auch beim Pflaumenbaum kommt es durch den unterschiedlichen Lichteinfall häufig vor, dass er reife und unreife Früchte trägt. Daher bietet es sich hier auch gut an schrittweise vorzugehen.

Bei der Abernte von Pflaumen sollte man stets vorsichtig sein. Wer zu grob ist, riskiert das die Früchte Dellen bekommen oder sogar kaputtgehen und anfangen zu saften. Dadurch können die Früchte dann nicht mehr lange gelagert werden. Nehmen Sie die Frucht als vorsichtig in die Hand und schauen, ob die Früchte leicht vom Stiel fallen. Falls das nicht der Fall ist, lassen Sie die Pflaume noch etwas hängen oder ernten Sie sie so, dass die Frucht noch eins, zwei Zentimeter Stiel hat.

Lagerung:

Pflaumen lassen sich nicht allzu lange lagern. Am besten bewahrt man sie im Kühlschrank auf und verbraucht sie so schnell wie möglich. Harte Pflaumen, die noch nicht verspeist werden können, sollten bei Zimmertemperatur gelagert werden, damit sie nachreifen können. Wer sich den Pflaumenbaum anschaut, erkennt, dass die einzelnen Früchte einen leichten weißlichen Film auf ihrer Schale haben. Dieser sollte erst direkt vor dem Verzehr abgewaschen werden, oder kann mitgegessen werden. Achten Sie auch hier drauf, dass geschädigte und heile Früchte voneinander getrennt gelagert werden.

Trauben

Weintraube ernten Trauben schmecken doch am besten aus dem eigenen Garten! Bild: evie_fjord/unsplash.com Evie Fjord

Wer nicht grade selber Wein herstellen möchte, erntet seine Trauben meist für den Verzehr. Wann die Lese genau stattfindet, hängt ganz von der Sorte ab. Die frühen Sorten sind schon ab Ende August reif für die Ernte. Man erkennt den perfekten Erntezeitpunkt besonders an der Farbe der Trauben, die nun vollständig ist. Auch die Farbe der Kerne ist ein Indiz für die reife der Weintrauben. Wenn sich die Farbe von grün auf cremeweiß verändert, sind die Trauben reif. Die sicherste Lösung ist aber immer noch der Geschmackstest. Wenn die Trauben süß schmecken, sind sie bereit für die Lese.

Man erntet Trauben nicht als einfache Frucht, sondern am Strang. Hierfür nehmen Sie sich einfach eine Schere und schneiden den gesamten Strang von der Rebe. Im nächsten Schritt sollten Sie vor der Lagerung alle faulen oder beschädigten Trauben entfernen. Trauben sollten bei kühlen Temperaturen gelagert werden und halten dann bis z fünf Tage bevor sie anfangen schimmelig zu werden. Besonders gut halten sich Trauben, wenn zusammen am Strang bleiben.

Lagerung:

Trauben halten sich bis zu einer Woche im Kühlschrank. Doch nur bei Raumtemperatur entwickeln und behalten sie ihr Aroma. Wer seine Weintrauben nicht rechtzeitig verzehren kann, hat zwei Alternativen. Zum einen lassen sich Weintrauben super im Tiefkühlfach einfrieren und werden besonders an warmen Tagen zum erfrischenden Snack. Zum anderen kann man die eigenen Trauben auch zu Rosinen trocknen lassen. Das geht am besten im Sommer, denn die Trauben sollten im Freien ungefähr 2 bis 3 Tage in die Sonne gestellt werden, um perfekt zu trocknen.

Preiselbeeren

Preiselbeere sind Herbst besonders gefragt. Nicht allein durch das amerikanische Thanksgiving Fest hat sich die Preiselbeere als echte Herbstfrucht beweisen. Auch in Sachen Anti-Aging kann die Preiselbeere helfen. Je nach Witterung geht die Erntezeit der Preiselbeere von August bis in den Oktober. Häufig tragen die Sträucher auch mehrmals in einer Saison Früchte, die abgeerntet werden können. Durch ihren säuerlichen Geschmack sind die Beeren roh nicht jedermanns Sache. Doch besonders gut machen sich Preiselbeeren in Süßspeisen oder als Konfitüre. Die gängige Erntemethode für den eigenen Garten ist das pflücken per Hand. In landwirtschaftlichen Betrieben werden Preiselbeeren häufig in Wasser angebaut und dann nass geerntet. Da die meisten Hobbygärtner aber Sträucher in ihrem Garten haben, empfehlen wir die trockene Variante. Entfernen Sie dafür einfach die kleinen Früchte vorsichtig vom Strauch.

Lagerung:

Preiselbeeren lassen sich am besten im Kühlschrank lagern. Sortieren Sie nur vorher auch hier schlechte Beere aus, damit der Rest so lange wie möglich frisch bleibt. Aus Preiselbeeren lässt sich auch super eine eigene Preiserdbeersoße oder Konfitüre herstellen. Geben Sie dafür einfach die Preiselbeeren mit ein wenig Zucker oder Gelierzucker (je nach Geschmack) und Wasser in einen Topf und kochen Sie das Ganze so lange, bis die Preiselbeeren matschig und zu einer Soße werden.

