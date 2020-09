Gemüsesamen sammeln: Aus alt wird neu!

Kostenfreie Garten-App

Jetzt installieren

Tipps für Garten & Balkon lesen!

Einmal fühlen wie ein echter Gemüsebauer. Die Samen fürs nächste Jahr selber sammeln ist nicht nur günstig, sondern macht auch noch Spaß. Mit diesen einfach Tricks und Tipps können Sie von jeglichen Gemüsesorten die Samen einsammeln und nächstes Jahr einpflanzen.

Neue Pflanzen aus Samen ziehen ist eine Methode bei der die Eigenschaften, also die genetische Zusammensetzung, von der Mutterpflanze fortgeführt wird. Das Problem: durch die Überzüchtung von vielen Pflanzen sind die meisten Pflanzensamen sogenannte Hybridsamen. Das heißt, die daraus entstehenden Pflanzen sind reinerbig und nicht für die Anzucht Neuer geeignet. Man erkennt diese Art an der Kennzeichnung „F1-Hybrid“ oder „F1“.

Um Erfolg bei der Anzucht zu haben, sollte also die Herkunft der Gemüsepflanze bekannt sein. Leider ist das Gemüse aus dem Supermarkt auch unbrauchbar. Es handelt sich hier nämlich auch häufig um Hybridsorten. Suchen Sie also ihr nächstes Gartengeschäft auf und lassen Sie sich zu den passenden Samen für die Erstanzucht beraten!

Tomaten – der Klassiker

Es gibt unzählige Tomatensorten, die man selber anpflanzen kann. Doch eine zu finden, die gut wächst und auch noch lecker ist, ist gar nicht mal so einfach. Ein weiterer Grund, bei Ernteerfolg die Samen einzusammeln.

Nehmen Sie dafür eine reife, unbeschädigte Tomate und halbieren Sie sie. Schaben Sie die Samen samt Fruchtfleisch aus und geben Sie sie in ein Glas. Befüllen Sie das Glas im nächsten Schritt mit lauwarmen Wasser und lassen Sie es an einem warmen Ort für circa 2-4 Tage stehen. In der Zeit sollte sich das Fruchtfleisch langsam vom Samen lösen. Aber Achtung: Die Samen sollten keinesfalls zu lange im Wasser liegen, sonst fangen Sie frühzeitig an zu keimen. Neben den Tomaten kann diese Methode auch bei Gurken oder Zucchini angewendet werden.

Nach ihrer Zeit im Wasser werden die Samen getrocknet. Hierfür sollten alle möglichen Fruchtfleischreste vom Samen entfernt werden. Die Samen können an einem warmen Ort (ungefähr 25-30 Grad) mit Abstand zueinander auf Filterpapier ausgelegt werden. Nach 4-5 Tagen sind die Samen getrocknet und können luftdicht verschlossen sogar noch nach fünf Jahren eingepflanzt werden.