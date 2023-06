Mit Kronkorken Schädlinge im Garten fernhalten: So geht es

Wie kannst du Kronkorken im Garten einsetzen?

Woraus bestehen Kronkorken?

Wo kriegst du Kronkorken her?

Wenn du deine Umgebung aufmerksam beobachtest, siehst du in immer mehr Gärten glänzende Streifen, denn zahlreiche Hobbygärtner verteilen Kronkorken rund um die Beete. Doch welchen Sinn hat diese ungewöhnlich anmutende Aktion?

Kronkorken sammeln und wiederverwenden

Mit Vorliebe trinken die Menschen Bier oder ein anderes Erfrischungsgetränk in ihrem Garten, der für viele Kinder und Erwachsene ein persönlicher Rückzugsort ist. Deshalb wird in der Freizeit das Areal mit viel Liebe zum Detail verschönert. Die Beete werden fantasievoll angelegt und viele Familien entscheiden sich, einen Teil des Außenbereichs als Anbaufläche für Obst und Gemüse zu nutzen. Die eigenen Früchte schmecken besser und sind nicht mit schädlichen Düngern oder Pestiziden belastet. Ferner bevorzugen immer mehr Menschen eine ökologische Bewirtschaftung.

Beim Getränkekonsum hat ein minimales Detail eine große Bedeutung. Denn es geht um den Verschluss von Flaschen. Schließlich kennt nahezu jede Person das kleine, markante Teil – gemeint ist der Kronkorken. Diese bestehen aus mehreren Komponenten. Die Außenseite ist aus Blech, das an den Seiten wellenartig gebogen ist. Innen ist eine Schicht aus Polyethylen, damit der Verschluss den Flaschenhals abdichtet. Doch was passiert mit den Deckelchen, wenn die Flasche leer ist? Normalerweise schmeißt du die Kappe weg.

Du kannst die Kronkorken aber auch sammeln und für einen praktischen Zweck einsetzen. Die kleinen Verschlusskappen eignen sich hervorragend, um Schädlinge im Garten fernzuhalten. Hast du nicht die Gelegenheit, eine ausreichende Menge an Verschlüssen aufzubringen, wende dich eventuell an den nächstgelegenen Getränkehändler. Es kann sich durchaus lohnen, ganz unverbindlich in Restaurants nachzufragen. Einige Gastwirte unterstützen dich gerne bei deinem Vorhaben und überlassen dir die Kronkorken kostenlos. Bekanntlich werfen sie diese ebenfalls in den Müll und du kannst mit einem preisgünstigen Wundermittel deinen Garten von Schädlingen befreien, da die Beschaffung der weiteren Materialien nur wenige Euros kostet. Und vielleicht sind sie ohnehin in deinem Haushalt verfügbar.

Kronkorken als praktische Abwehr gegen Schädlinge

Jetzt kannst du loslegen und dir eine wirkungsvolle Barriere gegen Schädlinge bauen. Am besten eignen sich doppelseitiges Klebeband oder ein für den Untergrund geeigneter Kleber, damit du die Kronkorken am Rande deines Beets befestigen kannst. Die Umrandung sollte stabil sein, damit dein Hindernis sicher steht. Jetzt klebst du die Kronkorken mit den Zacken nach oben als dichten Zaun rund um das Beet. Besonders wirkungsvoll ist das Hindernis, wenn es aus mehreren Reihen besteht.

Hast du noch nicht die benötigte Menge an Verschlüssen beisammen, kannst du die Schneckenabwehr nach und nach verstärken. Je größer dein Beet ist, desto mehr Kronkorken benötigst du natürlich. Somit kannst du ohne größeren Aufwand einen wirkungsvollen Schutz gegen Schnecken errichten. Aber auch Raupen tun sich schwer, über die Zacken zu kriechen. Die Tiere kommen nicht voran, weil sie durch den scharfen Rand aufgehalten werden. Sie werden aber auch nicht getötet. Haben die Schmarotzer bei deinem Beet keinen Erfolg auf ein reichhaltiges Mahl, suchen sie an einem anderen Ort nach Nahrung.

Alternativ kannst du mit anderen natürlichen Mitteln, die die Umwelt nicht belasten, gegen Schnecken- oder Ungezieferschäden vorgehen und somit die Wirkung deiner selbst gebauten Barriere unterstützen. Beispielsweise kannst du Kaffeesatz ausstreuen, dieser ist zudem ein guter Dünger oder Eierschalen mit der Spitze nach oben verteilen. Beide Varianten halten zwar Schnecken auf, sind aber weniger effektiv als dein Hindernis aus Kronkorken.

Schädlinge – der Horror eines jeden Gartenliebhabers

Ein Schneckenfraß ist äußerst ärgerlich, weil die Tierchen deine gesamte Ernte zunichtemachen können. Innerhalb kurzer Zeit fallen sie über deinen Salat oder die reifen Erdbeeren her. Es nützt auch nichts, wenn du die Setzlinge in einem Hochbeet verteilst, weil Schnecken durch die eingefüllte Komposterde in den Behälter gelangen können. Je nach Bauart oder Örtlichkeit des Hochbeets können sie unter Umständen sogar an der Außenseite hochkriechen.

Vorsichtshalber kannst du dich hauptsächlich für Gemüsesorten oder Kräuter entscheiden, die von den Tieren nicht gemocht werden. Schnecken mögen keine Zwiebelgewächse, zudem vermeiden sie Pflanzen, deren Blätter bitter schmecken oder ätherische Öle enthalten. Sie lieben zarte Pflanzenteile, harte oder stachlige Blätter gehören ebenfalls nicht zum bevorzugten Futter.

Die blühenden Stauden eines Ziergartens können ebenfalls Opfer von Schnecken werden. Es gibt durchaus schöne Stauden, die von den Weichtieren gemieden werden. Dazu gehören beispielsweise Hauswurz, Begonien oder Geißbart. Maiglöckchen, Eisenhut oder Fingerhut stehen ebenfalls nicht auf der Speisekarte der Kriechtiere. Allerdings sind diese Sorten für Menschen gefährlich, deshalb solltest du sie für giftige Pflanzen so positionieren, damit sie für Kleinkinder oder Haustiere unerreichbar sind.

Fazit

Es muss nicht immer die chemische Keule sein, um den Garten von Schädlingen zu befreien. Schon einfache Methoden haben eine großartige Wirkung. Dein Kronkorken-Hindernis für Schnecken, das du als DIY-Projekt gemacht hast, ist nicht nur effektiv, sondern wird zum optischen Highlight. Zudem können die Müllberge etwas reduziert werden, denn jede wiederverwendete Verpackung trägt dazu bei.

Dein Garten ist deine Oase und du suchst nach weiteren Inspirationen? Hier findest du weitere Artikel rund ums Thema Garten und Gartengestaltung: