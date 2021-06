Lebensraum Garten: Artenvielfalt & Naturschutz für die Tier- und Pflanzenwelt

Tipps für mehr Artenvielfalt im eigenen Garten

für mehr das sind die besten Futterpflanzen für Insekten

Finger weg von Pestiziden

Ist es nicht wundervoll, den eigenen Garten so zu gestalten, dass es an allen Ecken summt und brummt, weil Hummeln, Bienen und Schmetterlinge sich dort wohlfühlen und wertvolle Futterpflanzen finden? Seit Corona und unserem Leben in den eigenen vier Wänden ist der Erholungsraum Garten wichtiger geworden denn je. Ein schöner Nebeneffekt des Daheimbleibens ist, dass wir Menschen etwas sensibler für unsere eigene Umwelt um uns herum geworden sind. So steigt der Trend stets, mehr Achtsamkeit auf unsere Umgebung zu legen und der Natur im eigenen Garten mehr Raum zu lassen, wie es noch vor ein paar Jahren so üblich war. Nur: Was nützt der Natur im Garten und ist für Wildtiere und Pflanzen wertvoll? Wir haben wertvolle Tipps für dich, wie du die Tiere und Pflanzen in deinem Garten unterstützt.

Der Natur auf die Sprünge helfen: So unterstützt du die Artenvielfalt

Leider haben viele Menschen noch Hemmungen, wilde Ecken mit sogenanntem "Unkraut" in ihrem Garten zuzulassen. Einer der Hauptgründe ist die Besorgnis, was denn der Nachbar über einen so ungepflegten, verwahrlosten Garten denken könnte. Umso wichtiger ist es, dem Trend zu folgen, Naturgärten zu schaffen und über Kritik durch veraltete Denkweisen zu stehen!

Der Igel ist eines von vielen Tieren, dass seit Jahren auf der "roten Liste" steht.

Da Studien dem Nabu zufolge beweisen, dass es in Deutschland mancherorts einen Insektenrückgang von bis zu 80 Prozent gibt, ist es für uns höchste Zeit, den Tieren zu helfen. Je weniger Insekten es gibt, desto mehr hungern unsere einheimischen Singvögel und bekommen ihre Brut nicht groß, weil sie keine Nahrung mehr finden. Umso wichtiger ist es, die Vögel ganzjährig durch gezieltes Zufüttern zu unterstützen. Als Futtermittel eigenen sich laut Nabu Äpfel, Birnen, Rosinen, Haferflocken oder handelsübliche Vogelfuttermischungen. Die Futterstelle für die Vögel sollte so angebracht sein, dass sie für Katzen und andere Feinde schwer erreichbar ist und die Vögel die Feinde sehen können, um rechtzeitig zu flüchten.

Neben dem Zufüttern ist, laut dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern, eine gut zugängliche Wasserstelle im Garten sehr wichtig. Das gilt vor allem für die warme Jahreszeit. Diese Wasserstelle sollte für alle Tiere erreichbar sein, deshalb sollte sie am Boden platziert werden. Ein großer Blumenuntersetzer reicht oft schon aus. In der Mitte des Gefäßes sind ein paar Steine hilfreich, um hineingefallenen Insekten eine Ausstiegsmöglichkeit anzubieten, damit sie nicht ertrinken.

Damit es summt: Die besten Futterpflanzen für Insekten

Als geeignete Futterpflanzen bieten sich grundsätzlich alle unsere einheimischen Wildblumenarten an. Bitte verzichte auf den Kauf von nordamerikanischen Blumensamen. Diese Blumen haben bei uns nichts verloren und verdrängen auf Dauer unsere einheimischen Arten noch mehr, die ohnehin schon unter Druck stehen. Oft werden diese Mischungen tückischerweise als Bienen- oder Schmetterlingssaaten angeboten.

Disteln sind wichtige Nahrungsquellen für Schmetterlinge, etwa dem Distelfalter. Die beiden Schmetterlinge auf dem Bild sind silbrige Perlmutterfalter.

Für ein schönes, reichlich blühendes Stückchen Wildwiese im Garten eigenen sich laut dem Nabu hervorragend Margeriten, Mohnblumen, Kornblumen, Wiesensalbei, Klee, Schafgarbe, Veilchen, verschiedene Minzarten, Ringelblumen, Gänseblümchen, Glockenblumen und viele mehr.

Brennnesseln sind zum Beispiel wichtige Futterpflanzen für Schmetterlingsraupen, deshalb sollte man unbedingt welche im Garten stehen lassen. Es wäre ja auch nicht besonders sinnvoll, zuerst Futterpflanzen auszusäen, damit sich Insekten ansiedeln und anschließend keinen geeigneten Ort für eine Kinderstube anzubieten. Auch stets beliebt sind bei vielen verschiedenen Insekten Himbeeren und Brombeeren.

Pestizide: Überflüssig und schädlich

Keine Angst vor Schädlingen! In einem gut strukturierten, vielfältigen Garten entsteht ein natürliches Gleichgewicht zwischen Nützlingen und Schädlingen. So freuen sich beispielsweise Marienkäfer, über Blattläuse, die an deinen Rosen sitzen. Meisen vertilgen schädliche Buchsbaumzünsler oder Prozessionsspinner, Fledermäuse lästige Stechmücken. Je vielfältiger dein Garten gestaltet ist, desto mehr regelt sich von alleine.

Der Nabu rät zur Vermeidung von Pestiziden: Der Einsatz von Pestiziden zerstört langfristig den wertvollen Lebensraum Garten, deshalb sollte auf jeden Fall darauf verzichtet werden.

Eine ausgewogene Artenvielfalt kannst du beispielsweise mit Hecken, Totholz, einem kleinen Teich, verschiedenen Sträuchern, Legsteinmauern und vielem mehr in deinem Garten erzielen. Das sieht am Ende nicht nur hübsch aus, sondern macht auch Sinn! Immerhin haben wir in Deutschland 17 Millionen Gärten, die durch die richtige Gestaltung wertvollen Lebensraum für Wildtiere und Wildpflanzen bieten könnten. Ebenfalls lesenswert: Was du bei der Grabpflege im Sommer beachten solltest, erfährst du in unserem Artikel.