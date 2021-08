Insektenhotels: Darauf solltest du beim Kauf achten

Was macht ein gutes Insektenhotel aus?

aus? Tipps: Welche Materialien eignen sich nicht -

eignen sich nicht - So erkennst du eine gute Insektenunterkunft

Da wir längst von der Bedrängnis wissen, in die unsere einheimischen Insekten geraten sind, stellen wir den Tieren immer mehr Nisthilfen und Allround-Insektenhotels zur Verfügung. Da die Tiere immer weniger Nistplätze in unseren allzu gut aufgeräumten Gärten finden, ist das im Prinzip eine tolle Sache.

Insektenhotels: Die Materialien, die Verarbeitung und der Standort sind das A und O

Doch nicht immer sind diese angebotenen Nisthilfen und Insektenhotels gut für die Tiere. Nicht selten führen schlecht gemachte Nisthilfen und Insektenhotels zum Tod der Larven oder der erwachsenen Bewohner.

Besonders Artikel aus Übersee können den Tieren massiv schaden. Oft findet man diese Nisthilfen oder Insektenhotels zum Billigpreis in Discountern, Supermärkten oder Baumärkten. Der Kauf erfolgt oftmals nach den optischen Reizen des Artikels angesichts dem Dekorationswert im Garten.

Vielen Käufern ist gar nicht bewusst, dass diese Artikel schlecht für die Insekten sein könnten.

Auf diese Merkmale solltest du beim Kauf eines Insektenhotels achten

Welche Materialien den Tieren wirklich nutzen und wie du deine Nisthilfe oder dein Insektenhotel im Garten anbringen solltest, haben wir für dich herausgefunden.

Der ideale Standort für ein Insektenhotel ist etwa 50 Zentimeter über den Boden, auf einer sonnigen, freien Fläche. Es sollte jedoch vor Regen und Wind geschützt sein. Die offene Seite des Insektenhotels sollte nach Süden ausgerichtet sein.Idealerweise befindet sich in der Nähe noch eine Wasserstelle. hbieser/Pixabay

Wenn du folgendes vor dem Kauf feststellst, solltest du die Finger von dem Insektenhotel lassen:

Sind die Stängelknoten im Insektenhotel zu weit vorne, ist es für die Tiere nicht möglich, dort einzuziehen.

im Insektenhotel zu weit vorne, ist es für die Tiere nicht möglich, dort einzuziehen. Verschiedene Kunststeine , z.B. YTong, saugen sich mit Wasser voll, so dass die Tiere, die darin leben, zeitnah sterben.

, z.B. YTong, saugen sich mit Wasser voll, so dass die Tiere, die darin leben, zeitnah sterben. Gesplitterte oder zerquetschte Röhren zerstören beim Hinein- und Herauskrabbeln die filigranen Insektenflügel.

zerstören beim Hinein- und Herauskrabbeln die filigranen Insektenflügel. Hinten und vorne offene Bohrlöcher und offene Stängel im Insektenhotel werden nicht von den Tieren besiedelt.

und offene Stängel im Insektenhotel werden nicht von den Tieren besiedelt. Durch Füllstoffe , etwa verschiedenen Zapfensorten und Borke, siedeln sich Ohrwürmer an, die den Bewohnern schaden.

, etwa verschiedenen Zapfensorten und Borke, siedeln sich Ohrwürmer an, die den Bewohnern schaden. Unsaubere Bohrungen und Weichholz sind oft ausgefranst und verletzen die Tiere beim Hinein- und Herausschlüpfen der Wohnröhren.

und Weichholz sind oft ausgefranst und verletzen die Tiere beim Hinein- und Herausschlüpfen der Wohnröhren. Zu groß geratene Bohrlöcher werden in der Regel nicht bewohnt.

werden in der Regel nicht bewohnt. Hinzu kommt, dass die meisten Produkte an Nisthilfen und Insektenhotels, die aus Übersee stammen, mit Pestiziden bearbeitet sind, was vielen Tieren das Leben kostet.

Besser zu Bio-Qualität aus dem Inland greifen

Ein gutes Insektenhotel erkennst du an der Bio-Qualität. Es gibt viele gute Produkte, die die Bedürfnisse der Tiere erfüllen und die im Inland produziert werden. Die Materialien, die eine gute Nisthilfe oder ein Insektenhotel ausmachen, sind Harthölzer, wie etwa Esche, Kastanie, Eiche oder Buche. Die Wohnröhren sollten für die Insekten im Holz gegen die Faserrichtung gebohrt sein. Schilfröhrchen werden von den Bewohnern lieber besiedelt, als Stroh. An Steinen wird in einem guten Insektenhotel am besten gebrannter Ton verwendet. Auch Lehm, der sich wegkratzen lässt, wäre eine gute Alternative für die Tiere. Er gibt diversen Insekten die Möglichkeit, sich selbst Gänge zu graben. Alle Bohrlöcher im Produkt sollten nicht komplett durchgebohrt sein.

