Deutschland vor 1 Stunde

Pflanzen-Tipp

Zwei einfache Hausmittel helfen deinen Tomaten beim Wachsen

Tomaten sind beliebte Garten- oder Balkonpflanzen, die jedoch nicht immer so schnell wachsen, wie erhofft. Wer daheim Tomaten anbaut, kann diese schon mithilfe von zwei einfachen Hausmitteln nährstoffreich und üppig wachsen lassen. Was du dafür benötigst, erklären wir in diesem Artikel.