Gartentherapie: Die psychologischen und physischen Vorteile von Gartenarbeit für das Wohlbefinden

Gartenarbeit hat eine Vielzahl von positiven Effekten und wirkt sich auf die mentale Gesundheit aus. Du kannst dadurch Stress mindern und stärkst gleichzeitig deinen Körper. Wir stellen dir im Folgenden alle Vorteile vor.

Vorteile der Gartenarbeit für die geistige Gesundheit

Der größte Vorteil der Gartenarbeit ist die Entspannung. So haben Forscher*innen herausgefunden, dass bereits kleinere Tätigkeiten im Garten dazu beitragen, Stress abzubauen, was der psychischen Gesundheit zugutekommt. Im Japanischen gibt es dazu sogar das Konzept des Waldbadens, wie Quarks berichtet. Dabei geht man ganz bewusst und achtsam durch Waldgebiete, was vergleichbar ist mit der deutschen Kneipp-Therapie. Darüber hinaus stellt die Arbeit im Garten eine Abwechslung zu unserem Alltag dar, der immer mehr von Technik geprägt ist.

So ist die Stressbelastung beim Umtopfen von Pflanzen deutlich geringer als bei einer mental vergleichbar aufwändigen Tätigkeit am Computer. Ebenso flacht der Blutdruck ab und schon der bloße Blick auf eine begrünte Landschaft fördert die Entspannung. Vor allem im Kontrast zu den hohen Anforderungen, die unser Gehirn zu bewerkstelligen hat, wenn die Eindrücke eine Stadtlandschaft verarbeiten muss. So erfordert der Blick im Garten deutlich geringere Aufmerksamkeit und ist weniger fordernd. Ebenso schaffst du ein Gefühl der Verbundenheit: Menschen, die viel im Garten arbeiten, verfügen über einen tieferen Bezug zur Natur.

Die Arbeit im Garten ist gleichzeitig ein Achtsamkeitstraining. Das ständige Grübeln wird unterbrochen und du konzentrierst dich nur auf den Moment. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass bei der Gartenarbeit vermehrt Wohlfühl-Hormone ausgeschüttet werden, da es Menschen stolz macht, den eigenen Garten zu pflegen und den Erfolg der eigenen Arbeit zu sehen.

Gartenarbeit zu Therapiezwecken

Die Gartentherapie wird als ergänzende Behandlung bei psychischen Erkrankungen aktuell immer beliebter. Vorreiter war in diesem Bereich der Therapiegarten im Geriatriezentrum am Wienerwald in Österreich, dort ließen sich die Erfolge wissenschaftlich belegen. Die Gartentherapie wird deshalb sogar in der Wiener Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik unterrichtet. Der Lehrgang wurde bereits Anfang der 2000er Jahre angelegt, jedoch 2015 geschlossen. Mittlerweile gibt es viele Ableger und auch in Deutschland hat sich diese Form der Therapie durchgesetzt.

Grundlage für den Therapiegarten waren die landwirtschaftlichen Aktivitäten von Klöstern im 15. Jahrhundert. Immer mehr Einrichtungen setzen auf die vielen Vorteile, dabei verfolgt man das Motto: Der Gepflegte wird zum Pflegenden. Diese Art der Therapie wird schon bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen, bei Jugendlichen mit sozialen Problemen, bei Menschen mit Suchterkrankungen sowie bei psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt.

Das Gärtnern hellt die Stimmung auf, senkt die Depressivität und fördert sowohl emotional als auch intellektuell. Das wirkt sich ebenso positiv auf an Alzheimer und Demenz erkrankte Personen aus. Die Gartenarbeit steht im Zusammenhang mit einer verbesserten Gehirnfunktion. So kann das Risiko für Demenz und Alzheimer gesenkt werden. Eine australische Studie hat sogar ergeben, dass die Gartenarbeit die größte Minderung für Demenz darstellt und um bis zu 36 Prozent reduzieren kann.

Vorteile für den Körper

Doch die Gartenarbeit hat ebenfalls positive Auswirkungen auf die physische Verfassung des Körpers. So ist die Gartenarbeit mit einem hohen körperlichen Einsatz verbunden, was ein relativ gutes Workout darstellt. Bereits eine halbe Stunde Gartenarbeit verbrennt einiges an Kalorien. Beim Rasenmähen werden knapp 200 Kalorien verbrannt, beim Graben knapp 250 Kalorien und beim Jäten etwa 100 Kalorien.

Selbst, wenn du nicht gleich ins Schwitzen gerätst, kannst du durch die Gartenarbeit deinen Blutkreislauf anregen, was positiv für das Herz ist. Die Gartenarbeit gleicht also einem gemäßigten Cardiotraining. Darüber hinaus bist du dem natürlichen Licht ausgesetzt, wodurch Vitamin D im Körper produziert wird. Das kommt dem Immunsystem zugute, wodurch du wiederum resistenter gegenüber chronischen Erkrankungen wirst.

Aktuell wird noch erforscht, ob sogar der Kontakt mit der Erde die Immunabwehr stärkt. Ein bestimmtes Mikrobakterium kommt häufig im Gartenschmutz vor und soll Symptome von Asthma und Allergien lindern, wenn diese aus einem schwachen Immunsystem heraus entstehen.

Fazit

Die Arbeit im Garten kommt also dem gesamten Körper zugute und du profitierst von zahlreichen Vorteile. Steigere dadurch deine mentale Verfassung und habe Spaß an deinem neuen Hobby. Wer sogar noch Gemüse oder Obst im Garten anbaut, der profitiert auch noch durch deine gesündere Ernährung.

