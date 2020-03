Zu Hause aussäen fürs Frühbeet: Tipps vom Profi

Mit dem Frühbeet die Gartensaison verlängern

Dadurch, dass in einem Frühbeet schon ab Februar verschiedenen Gemüse- und Blumensorten angepflanzt werden können verlängert sich die Gartensaison. Ein Frühbeet ist zudem auch die ideale Lösung um bis lang in den Winter Erträge zu haben.

Durch ihren lichtdurchlässigen Deckel sind sie wie Mini-Gewächshäuser, zudem platzsparend und meist auch einfach versetzbar.

Bei Geli Böhmer von Blumen Hohe Bamberg, zieht im großen Gewächshaus verschiedene Gemüse- , Grünpfanzen- und Blumensorten vor. Die Gärtnerin hat langjährige Erfahrung und erklärt und worauf es bei der Anzucht ankommt und wie es dann im Frühbeet weiter geht.

Schritt 1: Die Aussaat

Bevor es für die Pflanzen ins Frühbeet geht, sollte man an einem warmen Ort im Gewächshaus, oder auf der Fensterbank in Saattöpfen oder Multitopfplatten aussäen. Nach einigen Wochen, werden die Saattöpfe zu eng, und die Pflanzen müssen pikiert und in größere Töpfe gepflanzt werden. Diese kann man dann gut ins Frühbeet setzen. Wenn man die Saattöpfe etwas in den Boden einsinken lässt, wird die Anzuchterde durch den Rotteprozess im Untergrund erwärmt. Sobald das Frühbeet nach dem Pikieren der Jungpflanzen wieder frei ist, kann man es für neue Aussaaten oder kurze Kulturen nutzen.

Wer keinen Garten hat, kann Gemüse aber auch in Balkonkästen oder Töpfen auf dem Balkon oder der Fensterbank züchten. Gerade verschiedene Kräuter, kleine Tomatensorten, Rukola oder Radieschen eignen sich dafür besonders gut.

Schritt 2: Die richtigen Sorten

Ganz klassische Pflanzen fürs Frühbeet sind frostempfindliche Gemüsesorten wie Kopfsalat, Kohlrabi, Rettich, Radieschen und Kräuter.

Sobald es wärmer wird, kann man im Frühbeet gut Paprika, Auberginen, Gurken oder Zucchini pflanzen.

Aber auch für verschiedenen Blumensorten ist das Frühbeet bestens geeignet.Gärtnerin Geli Böhmer schlägt Kornblumen, Cosmeen, Ziermais, Ziergräser, Statize, Astern, Strohblumen und Tagetes für die Anzucht im Frühbeet vor. Ab Mai können die Blumen dann direkt ins Freiland oder Pflanzschalen gesetzt werden.

Schritt 3: Platz und Erde

"Sowohl bei der Aussaat, als auch beim Setzen ins Frühbeet sollte man immer das Wachstum der Pflanzen miteinkalkulieren" rät Geli Böhmer. Um den Pflanzen den nötigen Raum zum wachsen zu geben, sollte daher vor allem in Multitopfplatten, immer nur 1-2 Samen pro Kästchen gesät werden. Immer je nach Größe von Samen und Pflanzen.

Auch die Erde spielt für Geli Böhmer eine wichtige Rolle: Die Erde sollte bei der Aussaat bestenfalls ohne Dünger sein. Gut eignet sich dafür Anzucht- oder Kokoserde.

Sind die Pflanzen groß genug um pikiert zu werden, können sie in nährstoffreiche Komposterde gesetzt werden. Bestenfalls gemischt mit Steinen oder Granulaten. So ist in der Erde mehr Platz und die Pflanzen können einfacher wurzeln.