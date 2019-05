Mit Bierdeckel Kohlrabi schützen: Tipps von unserem Gartenprofi

Erfahrene Gärtner setzen empfindliche Balkonpflanzen nicht vor dem 15. Mai ins Freie. Kalte Nächte können den Pflanzen ganz schön zusetzen. Es heißt bei den Wetterregeln: "Vor Nachtfrost du nicht sicher bist, bevor Sophie vorüber ist. Besonders gefährlich sind in der Mitte des Monats die Strahlungsnächte, die zusammen mit polarer Luft einher gehen. Der Regen und das kühle Wetter der vergangen Tage hat nach dem trockenen April der Natur gut getan. Man spürte, wie die Vegetation richtig auflebte.

Regen als Bote für ein gutes Gartenjahr

Das gibt vielen Hobbygärtnern Zuversicht, dass es trotz der globalen Klimaerwärmung ein einigermaßen gutes Gartenjahr geben kann. Es fehlt aber noch die Grundfeuchte, die für unsere Wälder und Obstbäume so notwendig ist. Viele Bauernregeln besagen, wie wichtig genügend Feuchtigkeit für unsere Pflanzen besonders im Mai ist. "Mairegen auf die Saaten- und es regnet Dukaten" lautet ein alter Bauernspruch. Es heißt auch: "Ist der Mai kühl und nass, füllt er den Bauern Kornspeicher und Fass".

Obstgehölze richtig pflegen

Mit dem Ausbrechen von überflüssigen Trieben an Obstgehölzen, sollte nicht zu lange gewartet werden. Im krautigen Zustand ist das Entfernen eine einfache und dazu noch sehr nachhaltige Sache. Es kommt jetzt an der Bruchstelle kein neues Holz mehr heraus. Das ist anders, als beim Schneiden von überflüssigen holzigen Trieben im zeitigen Frühjahr mit der Rosenschere. Hier verbleiben sogenannte schlafende Augen, welche dann umso mehr wieder austreiben. Diese werden dagegen beim Ausreißen der jungen Triebe gleich mit vernichtet. Die Methode ist gerade bei jungen Bäumen sehr wirkungsvoll. Die kleinen Wunden heilen jetzt gleich wieder. Es kann so die volle Kraft des Baumes in die verbleibenden waagerechten Fruchttriebe, Leitäste und Stammverlängerung gehen. Auch die am Stamm heraus wachsenden Triebe können zum jetzigen Zeitpunkt einfach von oben nach unten abgestreift werden. Diese Methode ist nicht nur zur Stammpflege bei Obstgehölzen wirkungsvoll, sondern auch bei Alleebäumen und Kopfweiden.

RosenKavalier - Teleskobierbare Rosenschere

Trick 17 für Kohlrabi

Zum Zeitpunkt der Kastanienblüte erwachen die Kohlfliegen. Deren Weibchen legen dann gerne am Wurzelhals der Kohlrabipflanzen ihre Eier ab. Diese kann man mithilfe eines Pappkragens jetzt abfangen. Er wird um den Wurzelhals direkt auf die Bodenfläche aufgelegt. Dazu eignen sich auch Bierdeckel. Nach der Eiablage sind die Pappkragen einzusammeln, damit die später schlüpfenden Raupen sich nicht durch Ritzen der Pappe in den Wurzelhals des Kohlrabis einbohren können und dann doch noch einen Schaden verursachen können.

Ameisen als Geburtshelfer

Ameisen fungieren zurzeit als Geburtshelfer beim Aufblühen einer Pfingstrose. Sie fressen nämlich den süßen klebrigen Verschluss der Blütenhülle auf und helfen damit beim Öffnen der wunderbaren Blume. Das kann man jetzt sehr gut beobachten. Die Natur ist voller Wunder und dazu sehr spannend. Alles hat irgendwie einen Sinn. Die Ameisen haben an den Knospen der Pfingstrosen etwas zum Fressen und die wunderbare Blüte kann dadurch aufgehen.

Tränendes Herz als Bodendecker

Das aus Ostasien eingeführte Tränende Herz ist mit Recht eine beliebte Gartenstaude. An den geschwungenen Trieben sind die rosafarbenen und herzförmigen Blüten regelmäßig aufgereiht. Nach dem Verblühen vergilbt das Laub dieser schattenverträglichen Waldstaude. Das Laub der zierlichen Zwergherzblume vergilbt dagegen nicht und ist deshalb auch als Bodendecker geeignet. Außerdem ist die Blütezeit dieser aparten kleinen Schwester der Tränenden Herzen viel länger.

Verblühte Zwiebelblumen nicht entsorgen

Verblühte Zwiebelblumen und Primeln, die die in Schalen und Kästen an der Eingangstür oder auf der Terrasse gestanden haben, müssen nicht auf den Kompost. Man kann sie erfolgreich im Garten verpflanzen. Zwiebelgewächse sollten etwa das 2,5- fache ihrer Zwiebeldicke unter die Erdoberfläche kommen. Die Frühlingsblüher wachsen gerne unter Laubbäumen und Sträuchern und wollen im Winter eine schützende Laubschicht.

Unser Gartenexperte Jupp Schröder: In drei Jahrzehnten als Kreisfachberater für Gartenbau in Lichtenfels hat Jupp Schröder mit fast jedem Gartenproblem schon einmal zu tun gehabt. Sein Lebensmotto lautet auch heute noch: "Wenn man die nötige Geduld aufbringt, stellt sich der Erfolg von selber ein".

So werden Steinhaufen im Garten zu kleinen Biotopen Zum Video "So werden Steinhaufen im Garten zu kleinen Biotopen"

Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Im Sinne der Nachhaltigkeit und zur Unterstützung der lokalen Gärtner zeigen wir keine Angebote zu Samen, Setzlingen oder Pflanzen. Bitte nutzen Sie dafür das reichhaltige Angebot und die Fachberatung Ihrer Gärtnerei.