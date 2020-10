Igel im Garten: welchen Nutzen bringt ein Igel im Herbst?

Kostenfreie Garten-App

Igel sind Säugetiere und mit über 20 Arten besonders in Europa, Afrika und in Teilen Asiens vertreten. Am häufigsten findet man bei uns in Deutschland und im westeuropäischen Raum den sogenannten Braunbrustigel. Dieser verbringt seine meiste Zeit auf dem Boden und kann nicht, wie einige seiner Artgenossen, schwimmen oder klettern.

Wie erkenne Sie, ob ein Igel in Ihrem Garten wohnt?

Igel sieht man nur sehr selten im Tageslicht. Sie ziehen sich tagsüber in ihren Nestern zurück und gehen erst nachts auf Futtersuche. Deshalb kann es vorkommen, dass viele gar nicht bemerken, dass sie einen Igel im Graten wohnen haben. Es gibt aber einige Indizien, an denen man es feststellen kann. Zum einen finden Sie Igelkot in Ihrem Garten. Aber Achtung: Igelkot sollte nur mit Handschuhen oder anderweitigem Schutz beseitigt werden, denn der Kot kann zu Hautirritationen führen. Des Weiteren geben Igel einen Art 'bellen' von sich. Umso länger ein Igel aber an einem Ort haust, desto seltener wird dieses 'bellen'. Sie werden dadurch also nicht gestört.

Welchen Nutzen bringt Ihnen ein Igel?

Ein Igel frisst in erster Linie die Schädlinge in Ihrem Garten. Dazu gehören Schnecken, Regenwürmer und andere Insekten, die Ihrem Garten keinen Nutzen bringen. Überraschenderweise gehören die äußerst nützlichen Marienkäfer nicht mit unter die Lieblingsspeisen des Igels.

Igel bedienen sich auch gerne an heruntergefallenem Obst und fressen die Würmer und Insekten heraus. Unser Gartenexperte Jupp Schröder rät deswegen, besonders in trockenen Zeiten, Fallobst im Garten für die Igel liegenzulassen. Der beste Zeitpunkt dafür ist morgens, da "es dann die meiste Feuchtigkeit hat und damit länger hält".

Welche Standorte mögen Igel besonders?

Igel fühlen sich an geschützten Orten am wohlsten. Besonders häufig findet man Sie in verwilderten und ruhigen ecken, wie etwa in bodentiefen Gebüschen. Wer sich sogar einen Igel im Garten wünscht, kann dem Ganzen etwas entgegenarbeiten. Unser Gartenexperte Jupp Schröder empfiehlt heruntergefallenes Laub in einem Laubhaufen im Garten liegenzulassen. Hier drin können Igel gut Material für ihr Nest und Nahrung finden. Auch ein Komposthaufen lockt die Igel in den eigenen Garten. Wer seine Bäume und Sträucher im Herbst geschnitten hat, kann die übriggelassenen Zweige in einer ruhigen Ecke stapeln. Sie bieten sich als Baumaterial für Igelnester sehr gut an. Man kann auch in ein Igelhäuschen investieren, was dem Igel bestimmt sehr gelegen kommen wird.

Kann man den Igel mit nach Hause nehmen?

Der Igel zeichnet sich besonders durch sein niedliches Aussehen aus und wird von vielen Fürsorgern gerne zur Überwinterung mit nach drinnen genommen. Unser Gartenexperte Jupp Schröder warnt aber davor, denn das gefällt dem Igel meist gar nicht. Igel sind nämlich keine Haustiere und kein Spielzeug! Die Wildtiere werden häufig in einen Karton gesetzt und im Haus eingesperrt. Sie fühlen sich in der freien Natur einfach am wohlsten.

Wer aber Jungtiere im eigenen Garten findet, die noch im November weniger als 500 Gramm wiegen, kann artgerechte Hilfe leisten. Diese Aufgabe ist aber nicht zu unterschätzen und beansprucht viel Zeit und Recherche. Wer dem Igeljungtier also nicht gerecht werden kann, sollte eine Igel-Aufnahmestation kontaktieren.

