Eichhörnchen: damit helfen Sie den kleinen Nager im Winter richtig

Das Eichhörnchen begleitet uns wie jedes Jahr wieder durch den Herbst. Auf der Suche nach Futter läuft es einem besonders in Waldgebieten oder im eigenen Garten über den Weg. Das Eichhörnchen (Sciurus) gehört zu der Gattung der Baumhörnchen und kommt besonders häufig in Nord-, Mittel- und Südamerika vor. Weltweit gibt es 29 Arten, wo von nur 3 Arten bei uns in Europa auftauchen. Das Eurasische Eichhörnchen ist die am häufigsten vorkommende Art in Mitteleuropa und somit auch in Deutschland.

Haben Sie Eichhörnchen in Ihrem Garten?

Eichhörnchen fühlen sich in Waldgebieten am wohlsten. Doch hier und da verirrt es sich auch gern mal in Hausgärten. Besonders in die Gärten, in denen hohe Bäume und Büsche stehen oder an Waldgebiete grenzen. Viele sehen Eichhörnchen nicht wie Mäuse oder Ratten als Schädlinge an, sondern als putzige Besucher, denen man gern im Garten begegnen möchten. Sie bringen dem Garten auch einen Nutzen. Denn Eichhörnchen vergraben die Nahrung für den Winter an den verschiedensten Orten und errichten sich damit kleine Futterdepots. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Depots später nicht wiedergefunden oder vergessen werden und damit neue Pflanzen wachsen können. Daher wünschen sich viele, dass sich die Nutztiere im eigene Garten einnisten. Hier sind ein paar Tipps wie Sie die kleinen Nager in Ihren Garten locken können:

Hohe Bäume und Büsche pflanzen

Kobel in Baumärkten kaufen und auslegen

Wasser und Nahrung zur Verfügung stellen

Gefahrenquellen wie Regentonnen aus dem Garten entfernen

Wie schon erwähnt, lieben Eichhörnchen hohe Bäume und Büsche, in denen sie klettern können und auf Nahrung stoßen. Dort verbringen sie den Großteil ihres Lebens und bauen sich ihre Nester. Besonders vorteilhaft sind daher viele Bäume im Garten, die dem Eichhörnchen einen breitgefächerten Lebensraum schaffen.