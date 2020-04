Der Frühling in Schalen: Pflanzideen für Friedhof und zu Hause

Die bunte Vielfalt des Frühlings kann man auch mit wenig Aufwand auf den Friedhof oder vor die eigene Haustür bringen: Mit bepflanzten Schalen. Georg Böhmer ist Gärtnermeister in der Gärtnerei Hohe in Bamberg und verrät uns heute was und wie man am besten im Frühling pflanzt.

Schritt 1: Die Schale

Die Schale sollte groß genug sein um die gewünschten Pflanzen unterzubringen, insgesamt gibt es aber keine Bestimmungen für Größe und Material. Die meisten Pflanzschalen sind aus Terrakotta oder Kunststoff und sollten einen Durchmesser von mindestens 25 cm haben.

Wichtig ist aber bei jeder Schale: Ein Loch. Denn das Wasser sollte abfließen können. Falls das Gefäß kein Ablaufloch hat, kann es hilfreich sein, eins zu bohren. So kann keine Staunässe entstehen. Bevor man das Gefäß mit Erde befüllt, kann man zusätzlich eine Drainageschicht aus Blähton, Kies oder Tonscherben hinzugeben, sodass Gießwasser gut abfließen kann.