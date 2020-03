Der richtige Obstbaumschnitt: Tipps direkt aus der Baumschule

Viele Hobbygärtner haben in ihrem Garten Obstbäume und Gehölze. Auch diese wollen jetzt nach der Winterpause gepflegt und geschnitten werden, um im Sommer große Früchte tragen zu können. Heidi Böhaker und ihr Mann Peter führen mit Sohn Martin den Familienbetrieb Baumschule Preller in Bamberg und wissen genau, was die Bäume und Gehölze jetzt brauchen. Sie beantworten uns häufig gestellte Fragen und geben Tipps für den optimalen Schnitt.

Der richtige Zeitpunkt

Schneidearbeiten an Sträuchern und Stauden können das ganze Jahr gemacht werden. Dabei sollte man darauf achten, abgebrochene, vertrocknete, oder abgeblühte Pflanzenteile zu entfernen. Einige Sträucher, wie zum Beispiel Forsythien oder Mandelbüsche, müssen nach der Blüte zurückgeschnitten werden.

Obstbäume sollte man bestenfalls im Herbst oder Frühjahr schneiden. Dadurch erhöht sich der Ertrag im Sommer. Unter dem Jahr sollten man regelmäßig kontrollieren, ob es kranke oder zu dicht gewachsene Äste gibt, und diese entfernen.

Sommerschnitt: Nun steht der Sommerschnitt an. "Im Sommerschnitt werden meist einjährige oder störende Äste entfernt, damit der Baum locker geformt bleibt. Die Blätter können so schneller ab trocknen und die Früchte bekommen auch mehr Licht" erklärt Heidi Böhaker.

Das richtige Werkzeug

Für den Obstbaum- und Gehölzschnitt ist eine scharfe und saubere Gartenschere wichtig, zudem eine Handsäge. Für dickere Äste, ist eine Astschere von Vorteil.

Die richtige Technik

"Es gibt nicht die eine richtige Technik. Aber es empfiehlt sich systematisch vorzugehen, also z.B. Ast für Ast" erklärt Heidi Böhaker. Zudem ist eine richtige Schnittführung wichtig. Ein Trieb sollte kurz über einer Knospe leicht schräg abgeschnitten werden. Dabei sollte man darauf achten, dass keine großen "Wunden", also Schnittflächen entstehen. Äste sollten außerdem immer auf Astring geschnitten werden und es sollten keine Triebstummel stehen bleiben. Durch diese Triebstummel können ansonsten Wassertriebe, aber auch Krankheiten oder Pilze entstehen.

Für Unsichere: Obstbauvereine bieten teilweise Schneidekurse für Obstbäume an. Für den Gartenschnitt können sich unsichere Hobbygärtner aber auch Flyer zum Thema in der Baumschule Preller abholen.