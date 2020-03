Einblick während der Corona Krise: Gärtnerei und Floristik Dechant

Die Gärtner machen derzeit - wie viele andere Betriebe auch - eine harte Zeit durch. Nach dem Winter beginnt jetzt eigentlich die Hauptsaison für die Bamberger Gärtner. Zahlreiche Frühjahrsblüher und Kräuter stehen für den Verkauf bereit. Gärtnermeister Karl Dechant der Gärtnerei & Floristik Dechant aus Bamberg bestätigt, dass es wohl keinen schlechteren Zeitpunkt für diese Krise geben könnte. Die Gewächshäuser der Gärtner sind voll, die Menschen sind motiviert, ihren Balkon und Garten für den Frühling herzurichten, doch leider müssen die Gärtnereien geschlossen bleiben.

Karl Dechant versucht dennoch positiv zu bleiben und setzt auf seinen Liefer- und Abholdienst. "Auch wenn die Kunden derzeit nicht in unser Geschäft kommen können, bemühen wir uns, tolle und frische Ware anzubieten" erklärt der Gärtnermeister. Wer gesund und mobil ist, kann seine Bestellung auch vor der Ladentür fertig gepackt abholen. Bezahlt wird dann einfach per beiliegender Rechnung.

"Das Interesse der Kunden für dieses Angebot ist glücklicherweise da" erzählt Dechant, "allerdings ist das natürlich nicht vergleichbar mit einem normalen Einkauf direkt bei uns in der Gärtnerei. Da lassen die Kunden sich inspirieren und beraten und kaufen dann auch mal mehr als nur das Nötigste."

Viele Bamberger Gärtner produzieren ihre Pflanzen selbst, Sommerblüher und Gemüsepflanzen in den Gewächshäusern brauchen nur noch wenige Wochen und nun ist die Sorge ist groß, ob die Pflanzen je verkauft werden können.

Die Kunden von Karl Dechant bestellen derzeit vor allem Frühjahrsflor für Garten und Balkon, aber auch verschiedene Erden. Stiefmütterchen, Ranunkeln, Bellis und Petunien gelten allerdings auch als verderbliche Ware. Allzu lang kann sie also nicht beim Gärtner frisch bleiben - sondern will beim Kunden eingepflanzt werden. "Es tut schon weh, wenn man in sein volles Gewächshaus blickt und nicht weiß, was die nächsten Wochen bringen" sagt Dechant. Bei einem ist sich Dechant aber sicher: Die Bamberger Gärtner halten zusammen und bemühen sich, auch im April und Mai starke Saisonware anbieten zu können.

Auch die Floristikabteilung der Gärtnerei & Floristik Dechant leidet unter den Umständen. Aufträge für Sträuße und Dekorationen bei Feierlichkeiten oder in Kirchen wurden zurückgezogen.

"Wir sind einfach verunsichert, was wir bestellen und anbieten können, da Schnittblumen noch schneller verblühen als Topfpflanzen und man ja keine Ware wegwerfen will" erklärt Dechant. Trotzdem bieten sie gerne Sträuße aus regionalen und saisonalen Blumen an. Aus Schnittblumen wie Tulpen, Osterglocken, Rosen oder Gerbera kann man sich also gerne einen schönen Strauß für zu Hause bestellen.

Karl Dechant führt den Familienbetrieb Gärtnerei & Floristik Dechant. Das ganze Jahr über ist das Gewächshaus mit selbst produzierten Zierpflanzen gefüllt. Dabei setzen die Dechants auf die Qualität ihrer Pflanzen und wollen ihren Kunden täglich eine große Auswahl zu reellen Preisen und fachlicher Beratung bieten.

Übersicht Bestell- und Abholservice der Bamberger Gärtner

Hier finden Sie eine Übersicht des Bestell- und Abholservice der Bamberger Gärtner. Alle Informationen zu Lieferung und Abholung können sich auf Grund der aktuellen Situation täglich ändern. Um auf Nummer sicher zu gehen, melden Sie sich direkt bei den Gärtnern.

Gärtnerei & Floristik Dechant

Verkaufsart: Abholung vor Gärtnereitor, Lieferung

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 08.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-16.00 Uhr

Bestellung: Tel.: 0951/ 17863, Mail: dechant.floristik@web.de

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: nach Entfernung

Mindestbestellwert: 15€

Produkte: Frühlingsblüher, Gemüsejungpflanzen, Kräuter, Erden

Bamberger Staudengarten

Verkaufsart: Onlineshop

Bestellzeiten: 24h/Tag

Bestellung: Tel.: 0951/ 9710090 Mail: info@bamberger-staudengarten.de

Lieferung: im Stadtgebiet mit DHL, Kosten: 5,50€/ Paket

Mindestbestellwert: 0€

Produkte: Blühende winterharte Stauden, Gräser, Farne, Fertige Mischpflanzungen ab 5qm

Gärtnerei Franz Böhmer

Verkaufsart: Nur Lieferung

Bestellzeiten: Mo-Fr: 08.00-12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr

Bestellung: Tel.: 0951/ 61966

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: 4,50€, ab 25€ Einkauf gratis

Mindestbestellwert: 10€

Produkte: Frühjahrsblüher, Schnittblumen, Blumenerde

Gärtnerei Böhmerwiese

Verkaufsart: Selbstbedienung und Selbstzahlung an der Gärtnerei, Lieferung

Öffnungs-/Bestellzeiten: Mo-Fr: 08.00-18.30 Uhr, Sa: 08.30-14.00 Uhr

Bestellung: Tel.: 0951/ 62371, WhatsApp: 01511 5718181, Mail: blume@boehmerwiese.de

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: 5€, ab 30€ Einkauf gratis

Mindestbestellwert: 10€

Produkte: Frühjahrsblüher, Kräuter und Gemüsejungpflanzen, Schnittblumen und Sträuße

Gärtnerei Hans-Jürgen Eichfelder

Verkaufsart: Hofladen, Marktstand (Hauptwachstr.), Lieferung

Öffnungs-/Bestellzeiten: Hofladen: Mo-Fr: 08.00-12.30 Uhr & 14.30 -18.00 Uhr, Marktstand: Mi, Fr & Sa: ca. 07.00-13.00 Uhr

Bestellung: Tel.: 0951/ 22082

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: 0€

Mindestbestellwert: 15€

Produkte: Gemüse, Obst, Nudeln, Eier

Blumen Hohe

Verkaufsart: Garagenverkauf mit Selbstbedienung und Selbstzahlung, Lieferung

Öffnungs-/ Bestellzeiten: Mo-Fr: 08.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-13.00 Uhr

Bestellung: Tel.: 0951 /22314, Mail: blumenhohe@freenet.de

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: 2,50€, ab 25€ Einkauf gratis

Mindestbestellwert: 15€

Produkte: Schnittblumen aus eigener Produktion, Frühlingspflanzen, Erden

Lurtz Gartenbaubetrieb

Verkaufsart: Hof- & Parkplatzverkauf mit Selbstbedienung und Selbstzahlung

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 09.00-17.00 Uhr, Sa: 09.00-13.00 Uhr

Produkte: Frühlingsblüher, Erden, Dünger

Mussärol Bamberger Kräutergärtnerei

Verkaufsart: Hofladen, Lieferung

Öffnungs-/ Bestellzeiten: Mi: 14.00 - 18.00 Uhr, Fr: 10.00 - 18.00 Uhr, Sa: 09.00 - 14.00 Uhr

Bestellung: Tel.: 0951/ 22023, Mail: post@biokraeuter.info

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: 0€

Mindestbestellwert: 20€

Produkte: Kräutertopfpflanzen, Gemüsejungpflanzen, Süßholzprodukte, hausgemachte Aufstriche und Chutneys

Gärtnerei Neubauer

Verkaufsart: Hofladenverkauf in der Gärtnerei, Lieferung

Öffnungs-/ Bestellzeiten: Di, Mi, Fr.: 09.00-17.00 Uhr, Sa: 09.00-13.00 Uhr

Bestellung: Tel.: 0951/ 66112 oder 01718617979

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: 0€

Mindestbestellwert: 15€

Produkte: Gemüse, Gemüsejungpflanzen, Obst

Gärtnerei Niedermaier

Verkaufsart: Hofladenverkauf in der Gärtnerei

Öffnungszeiten: Di & Sa: 10.00-13.00 Uhr, Mi & Fr: 16.00-19.00 Uhr

Produkte: Bioland-Gemüse der Saison, Bamberger Lokalsorten

Gartenbaumschule Preller

Verkaufsart: Nur Lieferung

Bestellzeiten: Mo-Fr: 07.30-18.00 Uhr, Sa: 07.30-15.00 Uhr

Bestellung: Tel.: 0951/ 54205, Mail: info@gartenbaumschule-preller.de

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: 5€, ab 50€ Einkauf gratis

Mindestbestellwert: 30€

Produkte: Obst- und Ziergehölze, Rosen, Erden

Zimmers Obstgarten

Verkaufsart: Hofladen, Lieferung

Öffnungs-/Bestellzeiten: Mo, Fr: 10.00 - 18.00 Uhr; Di, Mi, Do, Sa: 10.00 - 13.00 Uhr (und nach Vereinbarung)

Bestellung: Tel.: 0951/ 56582, Mail: info@zimmers-obstgarten.de

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: nach Vereinbarung

Mindestbestellwert: 15€

Produkte: Gemüse, Obst, Eingemachtes süß und sauer, Marmeladen

Gärtnerei Hohe

Verkaufsart: Nur Lieferung

Bestellzeiten: nach Vereinbarung

Bestellung: Tel.: 0951/ 30130014, Mail: gaertnerei-hohe@gmx.de

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: 2,50€

Mindestbestellwert: 10€

Produkte: Frühlingsblüher, Frühlingszwiebeln, Pflanzerde

Gärtnerei Emmerling

Verkaufsart: Hofladen in der Gärtnerei, Lieferung

Öffnungs-/ Bestellzeiten: Di-Fr: 09.00 - 12.00 Uhr & 13.30-18.00 Uhr, Sa: 09.00-13.00 Uhr

Bestellung: Tel.: 0951/ 15031940

Lieferung: im Stadtgebiet, Kosten: 0€

Mindestbestellwert: 50€

Produkte: Gemüsejungpflanzen, Kräuter, Beet- und Balkonpflanzen

Kostenfreie Garten-App

Jetzt installieren

Tipps für Garten & Balkon lesen! Gratis Garten-App

Tipps für Garten & Balkon!

Jetzt installieren