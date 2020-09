Wildobsthecken: Herbstzeit ist Pflanzzeit

Kostenfreie Garten-App

Die Wildobstgewächse lassen sich besonders gut im Herbst einpflanzen. Der Grund: die letzten warmen Tage vor dem Winter geben dem Gehölze noch Zeit sich in der Erde fest zu verwurzeln. Das gibt Ihnen die nötige Kraft, um unbeschadet durch den Winter zu kommen. Wer seine Wildobsthecken erst im Frühjahr pflanzt riskiert weniger Früchte, da sich die Hecke im Boden verfestigen muss und die Blüten erstmal auf sich warten lassen.

Häufig werden die Wildobsthecken als Sichtschutz in Form einer Hecke eingepflanzt. Hierfür sollten vorher alle Abstände bekannt sein, denn Wildobsthecken brauchen mindestens einen Ein-Meter-Radius, um sich frei entfalten zu können. Geben Sie den Sträuchern vor dem Einsetzten ausgiebig Wasser und setzten Sie sie danach die ausgewählten Pflanzen in einer Reihe oder in einer Zickzack-Form an.

Aber auch hier gilt: Jede Pflanze ist anders! Lassen Sie sich in Ihrer naheliegenden Gärtnerei vor dem Kauf beraten.

Wildobsthecken sind Nutzpflanzen

Wildobsthecken bringen zum einen dem Menschen und zum einen dem Tier einen großen Nutzten. Neben dem leckeren Obst, dass ab sofort aus dem Garten zu holen ist, bietet das Wildobstgehölze auch eine gute Alternative zu herkömmlichen Hecken. Je nach Zusammenstellung erstrahlt der Garten in einer bunten Mischung aus verschiedensten Obstsorten, die das ganze Jahr über schön anzuschauen sind. Ein weiterer Vorteil: Die Wildobsthecken sind pflegeleicht und mit wenig Arbeit verbunden!

Auch der heimischen Tierwelt stellen die Obstbäume Nahrung. Das Obst zieht Nützlinge wie Vögel, Igel und Spitzmäuse an, die Ihrem Garten Leben verpassen. Auch als Unterschlupfort oder als Nistplatz können sie der Tierwelt dienen. Hierbei gilt, umso dichter bewachsen ein Gehölz ist, umso besser taugt es als Nistplatz. Wer also ab sofort Vögel im Garten beobachten möchte, sollte jetzt zu Wildobsthecken greifen.