MaiLights: Lokal, nah und günstig - Profitieren Sie von den Bamberger Gärtnern

Mit den MaiLights erwarten Sie vom 6.-9. Mai tolle regionale Angebote von den Bamberger Gärtnern. In der App stellen wir den Umfang der MaiLights von grandiosen Geranien bis zum Pflanzkonzept für den Hausgarten einzeln vor.

Auch inhaltlich ist in der Gartensaison 2020 trotz Corona viel geboten. Denn die Gärtner bieten so Einiges! Wir besuchen seit Jahresanfang immer wieder die Bamberger Gärtner und bekommen Informationen und Tipps & Tricks zur Pflege und Bepflanzung von und mit allen möglichen Pflanzen.

Tipps von den Gartenprofis

So hatten wir bereits folgende Themen mit den Bamberger Gärtnern:

Vorteile der Gärtnereien

Neben dem offensichtlichen Vorteil der lokalen, kleinen Gärtnereien in Form von Fachwissen und Beratung, bieten insbesondere die Bamberger Gärtner qualitativ hochwertige, saisonale und frische Ware und ermöglichen so einen ressourcenschonenden und nachhaltigen Konsum. Gute Ware direkt aus der Region: Das Qualitäts-Siegel "Gutes aus der Gärtnerstadt" signalisiert, dass die Produkte der Bamberger Gärtner auch auf Bamberger Gärtnerland erzeugt wurden.

Bamberger Hörnla sind weltberühmt. Aber auch von anderen Gemüsearten gibt es spezielle lokale Haussorten. Bamberger Knoblauch,

Spitzwirsing, Zwiebel und Rettich erleben bei Feinschmeckern eine Renaissance.

Alle Lebensmittel sind frei von Gentechnik und werden – wie auch die Nutz- und Zierpflanzen – nach gärtnerischer Tradition in Handarbeit und nachhaltig erzeugt. Die Gemüse- und Obstsorten zeichnen sich ebenso wie Kräuter, Blumen, Zierpflanzen und Stauden durch besondere Qualität und Frische aus. Die Kunde profitieren von der Erfahrung der Gärtner und bekommen hochwertige Produkte zu einem fairen Preis. Dabei sind die Preise in den lokalen Gärtnereien oft sogar günstiger als in großen Gartencentern. An Dienstleistungen bieten die Gärtner unter anderem Gartenanlage, Grabpflege, Floristik und vieles mehr.

Gleichzeitig bewahren sie durch die Bewirtschaftung der historischen Anbauflächen im Stadtgebiet ein einzigartiges städtisches Kulturgut.

Sparen mit den MailLights

Und so kommen Sie an die MaiLights:

GartenApp gratis installieren. In den entsprechenden Bamberger Gärtnereien* vorzeigen oder die MaiLights nennen Tolle Angebote erhalten

Wir freuen uns schon aufs Pflanzen-Shopping!